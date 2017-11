7 questions à Marie-Andrée Labbé, auteure de Trop

1- De quoi le public vous parle-t-il le plus depuis la diffusion de Trop sur ICI TOU.TV EXTRA et maintenant sur ICI Radio-Canada Télé?

On me parle beaucoup des deux actrices, Évelyne Brochu et Virginie Fortin. Grâce à leur grande complicité, on croit en l’amour profond et inconditionnel de ces deux sœurs. En comédie, le public est plus souvent habitué à voir des personnages en confrontation. Il est vrai que la chicane est souvent synonyme d’humour. Dans le cas des deux sœurs, on est plutôt marqué par leur relation de tendresse, et c’est drôle quand même. Avec Évelyne et Virginie, on est en business!

Trop avec Evelyne Brochu et Virginie Fortin Photo : Sphère Média Plus/Yan Turcotte

2- C’est un duo pour lequel vous avez un coup de cœur?

Dès l’audition, on a senti que quelque chose se passait. Les deux actrices s’apprécient beaucoup, même si elles ne se connaissaient pas beaucoup au début. Elles sont devenues amies très vite. Évelyne est devenue plus drôle au contact de Virginie, et Virginie est devenue plus profonde au contact d’Évelyne. C’est bon signe.

3- Est-ce risqué de faire une comédie sur le thème de la maladie mentale?

C’était un défi personnel. J’avais le goût d’essayer quelque chose en tant qu’auteure. On parle beaucoup de la maladie mentale ces temps-ci, c’est dans l’air du temps. C’est une bonne chose. Cela signifie que le tabou est en train de tomber. Le défi est de parler d’un sujet pas drôle du tout avec humour. Je ne le fais pas en riant de la maladie mentale, mais je l’utilise comme véhicule, avec les aptitudes que j’ai en comédie, pour passer des émotions et pour passer un message.

4- Quel message voulez-vous passer?

C’est un message global d’ouverture aux autres et d’acceptation de la différence. Je n’ai pas d’intentions cachées, mais ce sont des thèmes qui m’intéressent. J’essaie de rendre hommage aux gens qui sont différents, et non l’inverse. Je voulais que les gens qui se sentent un peu à l’écart, que ce soit par leur orientation sexuelle ou un trouble d’ordre mental, puissent se reconnaître. Trop parle de maladie mentale, mais parle aussi de différence.

5- La série n’était pas encore diffusée à la télé que le tournage de la deuxième saison commençait. C’est rapide, non?

Je veux dire merci aux gens qui ont regardé la série sur ICI TOU.TV EXTRA. C’est grâce à eux et à leur enthousiasme si on a une deuxième saison. Certains nous ont dit avoir regardé la série deux ou trois fois, certains en rafale! Pour nous, c’est extraordinaire d’avoir l’occasion de poursuivre cette histoire. Nous sommes vraiment contents.

Evelyne Brochu, Virginie Fortin et Eric Bruneau Photo : Radio-Canada/Jean Bernier

6- À quoi peut-on s’attendre pour la suite des choses?

Anaïs se sent plus artiste que jamais, et elle essaiera d’explorer ses talents. Elle devra également gérer le départ de Romain, qui part tourner à l’étranger. Le moindre déséquilibre émotif peut lui causer de grands effets.

Isabelle poursuit sa quête d’affirmation de soi qui avait commencé dans la première saison. Il y aura de nouveaux personnages, bien sûr. Isabelle ne restera pas célibataire éternellement, mais je ne peux pas trop en dire…

Marc-Antoine est aussi dans une quête pour se retrouver et se reconnecter avec lui-même. Il va s’acheter un chalet et va s’isoler... pour le temps que ça durera.

La réalisatrice Chloé Robichaud, l'auteure Marie-Andrée Labbé et la réalisatrice Louise Archambault Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

7- Traînez-vous sur les plateaux de tournage de Trop?

J’aime y aller, mais j’essaie de ne pas déranger. Ça tourne vite, et elles ont beaucoup de travail. Louise Archambault, la réalisatrice, est tellement brillante, elle sait où elle s’en va. Et les comédiennes connaissent maintenant leurs personnages mieux que moi. Je regarde tous les rush chaque soir, si jamais il y a quelque chose à ajuster… mais en général, je les regarde plus pour mon propre plaisir que pour donner des commentaires.