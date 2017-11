Le siège : un scénario axé sur le social

Alexandre Goyette (Alexis Godin)

« Ce n’est pas américanisé, on n’est pas dans Die Hard, ce sont de vrais gars, de vrais ouvriers qui veulent sauver leur ville. »

« C’est une série qui relate un mal de la société qui est épouvantable. C’est le capitalisme qui est en train de se déshumaniser complètement. L’argent passe avant les individus et puis, tout à coup, les individus se révoltent. »

« Y’a plein de places qui se vident, les régions se vident, [les entreprises] ferment, [on] investit dans les centres, [on] ramène tout le monde à la même place. Puis pour les gens qui sont en régions, qui ont une vie, tout est en train de se vider, de fermer. Cela fait qu'ils sont pognés à aller vivre dans ces centres-là. Il faut qu’ils abandonnent leur famille, il faut qu’ils abandonnent leur héritage. »

« Dans cette situation, on découvre aussi l’humanité, les histoires passées, les histoires intérieures des personnages. Et ces drames prennent le dessus sur l’image de surface, on se rend compte qu’il y a des drames humains derrière ça et que ça les lie, consciemment ou inconsciemment, parce qu’ils se reconnaissent dans les faiblesses de l’autre. »

« Le siège, c’est vraiment une volonté de ramener le social au niveau des individus. Des manifestants, ce n’est pas [juste] 10 000 personnes. Des manifestants, c’est aussi une fille qui ne va pas bien avec son chum et qui va croiser un gars sur lequel elle a un kick [...]. Des manifestants, c’est quelqu'un qui est sur le bord de perdre sa fille à cause d’un divorce houleux. »

« Aujourd’hui, je pense que ce qui fait de la bonne télé, ce qui fait de bons films, c’est la spécificité des lieux, des gens et des situations. Donc pour moi, être en Acadie, avec des gens qui sont fondamentalement acadiens dans notre groupe de personnages, c’est un plus. »

Web documentaire

Le site web de la série Le siège proposera aux internautes six histoires de conflit de travail ayant connu des rebondissements saisissants. Extraits vidéo et photos d’archives sont au cœur d’une expérience narrative immersive. Les cas de la Dominion Textille (1946), de l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île, de la grève générale de Winnipeg (1919), de la grève Ford de Windsor, du destin post-industriel de Grand-Mère à Shawinigan et de la Grève du Nickel à Sudbury y seront abordés.

