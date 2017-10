1- Les remerciements de Safia Nolin : elle appuie les victimes qui dénoncent

Safia Nolin est sacrée interprète féminine de l'année.

Les remerciements de Safia Nolin - Interprète féminine de l'année

2- Les remerciements de Patrice Michaud : il est fier de lui

Patrice Michaud a remporté deux Félix, celui de l'interprète masculin de l'année et celui de la chanson de l'année.

Les remerciements de Patrice Michaud

3- La prestation de Klô Pelgag et d'Alexandre Da Costa avec House

Klô Pelgag est la grande gagnante de l'ADISQ 2017. Elle a remporté un total de quatre trophées.

La prestation Klô Pelgag, d'Alexandre Da Costa avec House

4- Le numéro d'ouverture de Louis-José Houde, toujours très drôle

Il décrit, pour sa sœur qui habite aux États-Unis, chacun des artistes les plus populaires au Québec.

Le numéro d'ouverture de l'animateur du gala Louis-José Houde

5- Hommage à Léonard Cohen

Cette année, le Félix honorifique a été remis à Leonard Cohen, qui est mort en novembre dernier. Un survol de sa carrière a été présenté.

Il y a de très bons musiciens et compositeurs, mais très peu de très bons paroliers. Leonard était vraiment un grand poète. Peter Gabriel

Le Félix honorifique

C'est son fils, Adam Cohen, qui a reçu le prix en son nom. Il a livré un discours fort émouvant.

Adam Cohen reçoit le Félix honorifique au nom de son père, Leonard Cohen

6- La première prestation de Michel Louvain à vie à l'ADISQ

En 60 ans de carrière, Michel Louvain n'avait jamais donné une prestation au Gala de l'ADISQ. Il avait reçu le Félix honorifique en 2014.

Cette année, il a interprété Un certain sourire (A Certain Smile) dans la plus grande tradition des chanteurs de charme, ce qui lui a valu une ovation debout.

La prestation de Michel Louvain

7- Les remerciements de Serge Postigo pour le spectacle de l'année – interprète, Mary Poppins

Les remerciements de Serge Postigo - Spectacle interprète Mary Poppins - La comédie musicale

Occupons-nous de nos victimes et soyons vigilants, par souci de vengeance, de ne pas en faire des milliers de collatérales. Serge Postigo

Entrevue avec Serge Postigo metteur en scène - Spectacle de l'année - Interprète

En entrevue, il a expliqué plus longuement qu'il ne souhaite pas amalgamer l'horreur à Juste pour rire.