Le siège ou quand des travailleurs prennent leur patron en otage

Il n'y a plus de doute après avoir vu les deux premiers épisodes de la série Le siège, on sort bien des sentiers battus. Ce drame social explore la difficile réalité d'une petite ville mono-industrielle sur le point de disparaître. L'histoire est robuste et traite d'une problématique universelle, soit celle de la perte d'emplois dans les régions et le coût humain qui en découle. Elle met en vedette d'excellents comédiens du Québec et de l'Acadie, dont Denise Bouchard, Alexandre Goyette, Gilles Renaud et Jean-Nicolas Verreault. La série, écrite par Pierre-Marc Drouin et tournée en Acadie, prendra l'affiche sur ICI Radio-Canada Télé le 6 novembre à 21 h.