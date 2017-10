Six questions pour Joanne Arseneau, auteure de Faits divers

Au cours de ses 35 ans dans le métier, Joanne Arseneau a travaillé avec Luc Dionne pour TAG, elle a collaboré à 19-2 et aux Rescapés. On lui doit également Le clan, qui a été diffusé l’automne dernier.

D’où vient votre goût pour les séries policières?

« J’ai toujours fait ça, à part dans mes premières années, où j’ai fait de la comédie [Pop citrouille, Croc, Samedi de rire] et où j’apprenais mon métier. Dès qu’on m’a demandé de faire quelque chose de personnel, je suis allée vers le policier. On dirait que c’est un instinct, je vire tout vers le criminel. »

Vous qualifiez votre série Faits divers d’anti-CSI. Qu’est-ce que ça veut dire?

« Je voulais faire une histoire policière où on est à hauteur d’hommes. Dans Faits divers, on n’est pas avec des super spécialistes. On est à la campagne, on a des outils d’enquête de base, comme il y en a partout. Ce n’est pas de l’exagération fictive comme aux États-Unis. J’essaie aussi de respecter le rythme des enquêtes parce que les vraies enquêtes, c’est long. Avant d’avoir ton analyse d’ADN ou un rapport, c’est deux ou trois jours. Dans ce sens, c’est de l’anti-CSI, et c’est comme ça que je l’ai vendu. »

La chef enquêtrice Constance Forest Photo : Sovimage

L’action se passe à Saint-Canut dans les Laurentides. Pourquoi avoir campé l’action dans cette région du Québec?

« Je voulais que ce soit en région. J’avais pensé à l’Abitibi, puis à l’Estrie. Mais comme je m’inspirais de vrais faits divers qu’on voyait plus souvent dans les Laurentides, c’est là que l’action se déroule. En fait, ce sont les Laurentides, mais c’est tourné à Terrebonne. »

Depuis combien de temps la série Faits divers existe-t-elle dans votre tête d’auteure?

« J’ai été approchée par des Français pour le faire il y a huit ou neuf ans. Ils disaient vouloir faire un genre de Fargo canadien qu’ils voulaient tourner dans le nord canadien et dans la neige. J’ai écrit la bible de la série et un scène à scène pour les deux premiers épisodes. Mais il n’y a pas eu de développement. Puis, j’ai travaillé sur Les rescapés, 19-2 et Le clan avant de présenter le projet à Radio-Canada. »

Vous êtes une fan des frères Coen?

« On peut même dire que je suis une très grande fan. Je les suis depuis Raising Arizona en 1984. Quand j’ai vu ce film, c’est comme si mon cerveau avait éclaté. Je me suis dit que c’était la chose que j’aurais voulu faire. J’aime l’ensemble de l’œuvre, ça me ressemble.

J’ai fait des petits clins d’œil aux frères Coen dans Faits divers [avec toutes les policières enceintes en même temps au poste]. C’est sûr qu’en réalité, au Québec, une femme enceinte ne pourrait pas enquêter comme c’est le cas dans Fargo. Quand les policières sont enceintes, elles sont mises de côté et font souvent la job plate. Avec une enquêteuse comme Constance Forest (Isabelle Blais) à la tête du poste, elles font des choses plus intéressantes. »

Clin d'oeil à Fargo avec des policières enceintes. Photo : Sovimages

Comment faites-vous vos recherches pour écrire vos séries?

« Quand j’ai commencé, j’achetais un Allô Police ou un Photo Police chaque semaine. C’est là que je me suis nourrie au début. La petite criminalité a été ma première source d’inspiration. On fait souvent des histoires avec des psychopathes qu’on présente comme ayant une intelligence supérieure. Je trouve que c’est une façon détournée d’encenser le crime. Tous les criminels ne sont pas comme dans Ocean Eleven. Beaucoup font des gaffes, me disait le conseiller policier avec qui je travaille. Je l’appelle quand je veux pour vérifier le fonctionnement du milieu. On est très complices. »