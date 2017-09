Rencontrez les comédiens d’ICI Radio-Canada Télé aux Journées de la culture

Mordus de télé, voici ce qui vous attend dans la grande tour lors de cette journée, de 10 h à 15 h. C’est une activité gratuite et aucune réservation n’est nécessaire.

Les comédiens de District 31 et d’Unité 9

« District 31 » Photo : Radio-Canada

Studio 48

De 10 h à 15 h

Les comédiens d’Unité 9 et de District 31 seront au studio 48 pour vous rencontrer et discuter avec vous.

Pour District 31 , nous attendons Gildor, Michel Charette, Pascale Montpetit, Marianne Verville et Cynthia Wu-Maheux.

, nous attendons Gildor, Michel Charette, Pascale Montpetit, Marianne Verville et Cynthia Wu-Maheux. Pour Unité 9, vous pourrez rencontrer Mathieu Baron, Geneviève Schmith, Catherine Paquin Béchard, Carla Turcotte et Sabrina T. Bégin.



Une matinée en musique avec les jeunes participants de l’émission Virtuose



Zhan Hong Xiao , Rébecca Berthiaume, Diane Liu, Alexandre Da Costa, Stéphane Tétreault, Gregory Charles, Marc Hervieux et Gabriella. Photo : MÉDIA QUBE TÉLÉ INC.

Studio 12 et à l’entrée principale

De 10 h à 12 h

Marc Hervieux et les jeunes participants de l’émission Virtuose, animée par Gregory Charles, vous accueilleront en musique dès votre arrivée. Ensuite, vous serez convié au mythique studio 12 de Radio-Canada pour assister à leur concert intime.

Pour les amateurs de Silence, on joue!



Patrice L'Ecuyer, « Silence on joue » Photo : Radio-Canada

Studio 47

De 10 h à 12 h

L’équipe de Silence, on joue! et son animateur, Patrice L’Ecuyer, vous invitent à vous familiariser avec les jeux au studio 47, à compter de 10 h. Et si vous souhaitez participer à l’émission, inscrivez-vous. Vous courrez la chance de gagner jusqu’à 5000 $ en dons pour la cause de votre choix.

Pour les adeptes de Marina Orsini

Marina Orsini Photo : Radio-Canada

Studio 44

De 11 h à 13 h

Rencontrez Marina Orsini et ses collaboratrices Guylaine Guay et Lyne Ste-Marie dans le décor de l’émission.

Pour les mordus d’Entrée principale

L'équipe d'« Entrée principale » Photo : Radio-Canada

Dans l’entrée principale

De 10 h à 12 h

André Robitaille et ses collaborateurs Vincent Bolduc, Louis Courchesne, Isabelle Lacasse et Pascale Lévesque seront présents à l’entrée principale de Radio-Canada pour discuter avec vous!

Salon jeunesse pour les petits et les plus grands

Les journées de la culture Photo : Radio-Canada

Venez rencontrer les personnages de la zone Jeunesse de Radio-Canada.

Salmigondis

Salle Jean-Despréz

De 12 h 45 à 13 h 30.

Pixelle, Hercule et Crinoline de l’émission Salmigondis ont besoin de vous pour rester dans le merveilleux monde des enfants. Venez les aider à réussir les épreuves pour qu’ils ne redeviennent pas des jouets inanimés.

Arthur l’aventurier

Salle Jean-Despréz

De 11 h 30 à 12 h 45

Arthur L’aventurier vous attendra avec sa guitare et ses chansons dans un décor tout en nature

Thomas Dufour

Salle Jean-Despré

De 14 h à 15 h

Thomas Dufour vous invite dans son univers éclaté de jeune youtubeur.

Par ici la magie

Au salon jeunesse - devant la salle Jean-Despréz

De 10 h 30 à 11 h 30

Le magicien Daniel Coutu sera également là pour vous montrer des tours de magie spectaculaires. N’oubliez pas vos appareils mobiles! Avec l’application Technomagie, il est facile d’épater votre famille et vos amis. Vous pouvez télécharger gratuitement votre propre trousse de magie virtuelle.

Ari cui cui

Salle Jean-Despréz

De 10 h 30 à 11 h 30

Venez chanter, bricoler et vous amuser avec Ari cui cui dans son univers enchanteur, rempli d’aventures et de rires.

Zone jeunesse

Salle Jean-Despréz

De 10 h à 15 h

Venez découvrir les jeux et les applications de la zone Jeunesse de Radio-Canada.ca. Vous pourrez piger un cadeau dans notre boîte à surprises. Pour nous trouver, c’est facile, repérez les ballons verts!

