Un bel été s'annonce à Indice UV

Anne-Marie Withenshaw et Mario Tessier comptent séduire le public d’Entrée principale. Comment? Avec de l’alcool, bien sûr, mais pas seulement ça. Au menu d’Indice UV, on trouvera des recettes, de la culture, de l’histoire, des activités en famille, des chroniques spécialisées et des cocktails!

Les deux animateurs veulent également éviter d’être trop concentrés sur Montréal et souhaitent mettre les régions francophones du pays de l’avant. Ils y tiennent mordicus.

L’émission commence ce lundi 5 juin à 16 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé.

Consulter le site web : ici.radio-canada.ca/indiceuv

Page Facebook : facebook.com/ICIindiceuv/

Voici quelques photos prises lors du tournage ensoleillé du pilote

Anne-Marie Withenshaw et Mario Tessier discutent. Photo : Radio-Canada/Pascale Kutowski

Frédérick De Grandpré, Tatiana Polevoy, Frédéric Pierre et Marie-Joëlle Parent sont sur le plateau d'« Indice UV ». Photo : Radio-Canada/Pascale Kutowski

L'équipe de contenu à l'oeuvre Photo : Radio-Canada/Pascale Kutowski

Le site enchanteur du Marché des Éclusiers Photo : Radio-Canada/Pascale Kutowski

Fou rire général sur le plateau. Photo : Radio-Canada/Pascale Kutowski

Entrevue qu’ils ont donnée à l’émission Entrée principale