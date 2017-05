Dévoilement des nouveaux couples de danseurs aux Dieux de la danse

Pour la troisième saison, Jean-Philippe Wauthier demeure aux commandes de l'émission. Nous retrouverons également les juges Chantal Lamarre, Nico Archambault et Serge Denoncourt. Ils détermineront quels duos passeront à la prochaine étape en vue de remporter le titre et, surtout, l'immense statue tant convoitée.

Les répétitions commenceront le 5 juillet pour les nouveaux couples qui se lancent dans la compétition amicale.

• Marie-Eve Janvier et Claude Bégin

Marie-Ève Janvier et Claude Bégin Photo : Radio-Canada/Julie Mainville



• Bruno Pelletier et Sally Folk

• Anne-Marie Cadieux et Marc Béland

• Pier-Luc Funk et Claudia Bouvette

• Jean-Sébastien Girard et Louise Deschâtelets

Un duo attendu Photo : Radio-Canada/Julie Mainville/Lisa Marie Noël



• Ariane Gauthier (Ari Cui Cui) et Daniel Coutu

• Saskia Thuot et Georges Laraque

• Johanne Blouin et Jean Petitclerc

• Julie Ringuette et Pascal Morrissette

Pascal Morrissette et Julie Ringuette Photo : Radio-Canada/Julie Mainville



• Sylvie Drapeau et Martin Larocque

• Alain Gravel et Ève Christian

• Roseline Fillion et Hugo Girard

• Myriam Leblanc et Renaud Paradis

• Maxime Landry et Marie-Christine Lavoie

• Sylvie Boucher et Maxime Gaudette

• Clodine Desrochers et Emmanuel Auger

• Lynda Johnson et Marc St-Martin

• Véronique Bannon et Sébastien Kfoury

• Alice Pascual et Mehdi Bousaidan

• Patsy Gallant et Mario St-Amant

Un nouveau couple de danseurs Photo : Radio-Canada/Julie Mainville/Philippe Couture



• Madeleine Péloquin et Éric Paulhus

• Geneviève Schmidt et Jean-Moise Martin

• Jérôme Couture et Frédérique Dufort

• Andréanne A. Malette et François Lambert

Les vainqueurs de l’an dernier sont Marie Turgeon et Louis-Philippe Dandenault. Dans leur prestation gagnante, les deux danseurs plongeaient dans l’univers du ballet classique.

Revoyez cette prestation.

Le duo dans un ballet classique Photo : ATTRACTION IMAGES

La page Facebook Des dieux de la danse