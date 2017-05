Une prestation exclusive de Norah Jones aux Échangistes lundi

De passage au Québec pour sa tournée mondiale, Norah Jones a choisi Les échangistes pour offrir sa seule prestation musicale à la télévision au Québec! Pour l’occasion, l'auteure-compositrice-interprète américaine viendra interpréter, seule au piano et en toute simplicité, une chanson de son plus récent album, Day Breaks.

En attendant son passage dans le studio 43, voici son clip Carry On, un vrai baume pour le coeur lors des journées pluvieuses!

Une prestation à ne pas manquer, le lundi 29 mai à 21 h, sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ

Les autres invités sont Christian Bégin, Marc Hervieux et Rosalie Vaillancourt, et les collaborateurs, Anne Casabonne et Joël Legendre.

