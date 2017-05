5 rôles marquants de Nicole LeBlanc au petit écran

Le temps d’une paix

Rose-Anna St-Cyr est sans contredit le rôle le plus important dans toute la carrière de Nicole LeBlanc. Personnage central de la très populaire série Le temps d’une paix, Rose-Anna est une veuve fière et orgueilleuse qui doit exécuter des travaux domestiques pour faire vivre ses trois enfants et joindre les deux bouts. « On peut peut-être chercher une recette au succès du Temps d’une paix, et je pense que la recette, elle est simple : c’est du monde qui s’aimait et qui aimait ce qu’il faisait », déclarait-elle en entrevue à Montréal ce soir à la fin de la dernière saison.

Monique Aubry et Nicole Leblanc Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Cormoran

Dans un tout autre registre, Nicole LeBlanc incarne Bella, une noble héritière, dans ce drame historique écrit par Pierre Gauvreau (également auteur du Temps d’une paix). Un personnage à la base prétentieux et hautain, qu’on a fini par aimer tant il était multidimensionnel.

Nicole Leblanc dans « Cormoran » Photo : Radio-Canada

4 et demi…

De 1994 à 2001, la comédienne interprète Paméla Lalonde, la réceptionniste de la clinique vétérinaire Dufour. Ses interactions avec le docteur Constantin (Alain Zouvi), sans oublier son attachement envers son petit chien qui l’accompagnait toujours, en faisaient un personnage très charmant.

Nicole LeBlanc dans le rôle de Paméla Lalonde pour le téléroman « 4 et demi » Photo : Radio-Canada/Jean Bernier

Apparences

En 2011, Apparences marque le retour de Nicole LeBlanc à la télévision. Elle est bouleversante dans le rôle de Fernande, la mère du clan Bérubé. La série remportera les prix les plus importants lors du 27e Gala des prix Gémeaux.

Alexis Martin, Nicole Leblanc, Geneviève Brouillette, Daniel Parent Photo : Radio-Canada

Série noire

Une participation brève pour Nicole LeBlanc, mais marquante pour tous ceux qui ont suivi la série culte de Jean-François Rivard et de François Létourneau. Dans la deuxième saison de Série noire, la comédienne joue le rôle de Monique Thibault, la mère de Bruno (Martin Drainville). Dans une scène complètement loufoque, Patrick Bouchard (Vincent-Guillaume Otis) et Denis Rondeau (François Létourneau) se font passer pour des policiers et tentent de savoir, en voulant faire parler la pauvre dame de façon grotesque et déplacée, si Bruno a un frère jumeau.