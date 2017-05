3 bonnes raisons de retourner à l’école

Ils sont trois. Lou, Pascal et Claudie. Trois qui rêvent de devenir policiers et vont suivre chacune des étapes pour apprendre ce métier complexe, de leur dernière année d’étude au cégep jusqu’à leur première patrouille.

Il y en a certainement d’autres, mais voici au moins trois raisons de (re)voir Police Académie, le documentaire que leur consacre Mélissa Beaudet.

La police y a visage humain

Clichés imposés par les séries télé, médias rapportant plus que souvent l’aspect violent ou hors des règles du métier… Police Académie préfère le concret, le réel, avec tout ce que ça implique de nuances, et change le point de vue en se concentrant sur les rêves, les doutes et les (dés)illusions de trois apprentis qui se livrent avec sincérité et, peu à peu, vont sortir de l’adolescence pour devenir adultes et policiers.





Police Académie de Mélissa Beaudet Photo : Les Productions Flow Inc.



Pas de glorification inutile

Si Police Académie loue, sans faillir, le courage et la force nécessaires lorsque l’on veut exercer cette étrange profession, mais aussi la fraternité réelle qui y règne, il ne se voile pas non plus les yeux sur les vraies difficultés qu’il contient. Relations problématiques avec la population, confiance à restaurer, convictions personnelles et idées toutes faites à laisser de côté : être policier, c’est bien plus que crier : « Drop ton gun! »





Une réalisation fine et dynamique

Entrevues judicieuses et intimes, moments de cinéma direct, plongée dans la réalité de ces aspirants policiers, montage dynamique, direction photo lumineuse et précise : Police Académie n’est pas qu’un accès privilégié dans la vie de ceux qui assureront le bon fonctionnement de la cité demain, il est aussi un documentaire finement pensé qui refuse tout jugement et est, en fin de compte, tout sauf policé!

Police Académie, à 1001 vies sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ les 20 (première partie) et 27 mai (deuxième partie) prochains