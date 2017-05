Le beau dimanche de Jean-Philippe Wauthier et Rebecca Makonnen

Les quelques personnes qui ont regardé l’émission pilote ont pu constater l’ambiance électrique qui y règne et le décor invitant. Le pont Jacques-Cartier illuminé et la ville en arrière-plan donnent le ton à l’émission. Quant à la complicité entre Jean-Philippe et Rebecca, elle est bien réelle.



Jean-Philippe ne s’en cache pas : l’émission est inspirée des talk-shows américains. Elle commencera donc avec un monologue d’ouverture, assuré par Wauthier, qui passera en revue les événements marquants de la semaine.

Rebecca Makonnen et Jean-Philippe Wauthier Photo : Radio-Canada



S’enchaîneront des entrevues légères ou plus sérieuses, menées avec rigueur, mais où l’humour ne sera jamais bien loin… Ceux qui connaissent l’humour de l’animateur de La soirée est (encore) jeune ne seront pas dépaysés. Tout au long de la saison, des invités de tous les horizons défileront sur le plateau. Parmi ceux-ci : Louis-José Houde, Julie Snyder, Sugar Sammy, Laurent Paquin, Hélène Bourgeois-Leclerc, Michel Côté, André Sauvé, Patrice Robitaille et Julie Le Breton. Une place de choix sera de plus accordée aux humoristes de la relève.



Chaque semaine, l’ambiance musicale sera assurée par différents musiciens, qui offriront une prestation en fin d’émission, après s’être entretenus avec Rebecca Makonnen. On peut déjà avancer que Yann Perreau, Patrice Michaud et Fred Fortin viendront faire leur tour durant l’été.



L'invitation est lancée pour bien terminer les week-ends de votre été!



Sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ le dimanche à 21 h

Sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE le dimanche à 21 h

Le site Internet Le beau dimanche sera en ligne à compter de jeudi après-midi.