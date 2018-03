Patrik Laine a inscrit le but décisif en tirs de barrage, Brandon Tanev a enregistré son premier tour du chapeau dans la LNH et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Bruins de Boston 5-4, mardi soir au Manitoba. Joe Morrow a aussi enfilé l'aiguille pour les Jets. Ryan Donato, Danton Heinen, David Pastrnak et Torey Krug ont été les auteurs des buts des Bruins. Connor Hellebuyck a repoussé 28 tirs pour enregistrer une 40e victoire cette saison. Il est devenu le premier gardien de l'histoire de l'équipe à atteindre ce plateau.