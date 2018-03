Andrew Ladd a marqué le but vainqueur tard en troisième période et les Islanders de New York ont défait les Sénateurs d'Ottawa 4-3, mardi soir dans la capitale nationale. Anders Lee, Anthony Beauvillier et Brock Nelson ont aussi touché la cible pour les Islanders. Matt Duchene, Erik Karlsson et Bobby Ryan ont répliqué pour les Sénateurs.