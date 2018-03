« Le cancer va, pour toujours, faire partie de nos vies. Il va toujours y avoir des ajustements à faire. La journée où on a appris que notre mère était atteinte, c'est une journée où je me suis dit, “c'est un nouveau chapitre de ma vie qui commence” », confie Maxime Dufour-Lapointe. En entrevue avec Radio-Canada Sports, elle et ses deux sœurs, Justine et Chloé, se sont confiées au sujet de leur dernière année marquée par la maladie et par la préparation en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang.