Un texte de Robert Frosi

« Dans ma bande dessinée Froid Équateur, j'ai voulu proposer une vitrine de ce qui pourrait être le summum de l'arrogance de l'humain, à savoir le sport parfait, le sport ultime qui mêle la perfection de l'esprit, de l'intelligence que nécessite le jeu d'échecs et, d'un autre côté, la force physique du noble art qu'est la boxe. Finalement, ce sont deux spécialités extrêmes », explique Enki Bilal.

« Quand c'est devenu un sport, cela m'a surpris. Mais en même temps, je me suis dit ce n'est pas étonnant, c'est plausible, poursuit-il. Certes compliqué à faire. Mais en fin de compte, c'est devenu une réalité avec une fédération internationale, des championnats. Il y a des règles extrêmement précises. »

Je trouve cela très jubilatoire d'avoir inventé comme cela un sport! Enki Bilal, bédéiste

D'un côté, la force cérébrale et de l'autre, la boxe. Les deux sont réunis dans un même ring. Voilà en quoi consiste le « chessboxing », né 10 ans après la parution de la bande dessinée d'Enki Bilal. C'est le Néerlandais Iepe Rubingh, grand amateur d'échecs, qui en a eu l'idée.

En sortant d'un bar d'Amsterdam après une partie d’échecs qui n’avait pas fait de vainqueur, il propose à son adversaire un match de boxe pour qu’on les départage. C'est ainsi qu’est né le « chessboxing », avec des règles qui peuvent paraître surréalistes.

Deux athlètes s'affrontent successivement aux échecs, puis à la boxe. Au total, ils disputent 11 rounds de trois minutes chacun : six aux échecs et cinq à la boxe, avec des pauses d’à peine une minute pour les transitions.

Au son du gong, les athlètes enfilent gants et protecteur buccal pour s'échanger les coups de poing avant de reprendre leur affrontement aux échecs. Le round d'échecs est joué à cadence rapide pour le spectacle.

Des juges échiquéens sont présents, au même titre qu’à la boxe, et s’assurent que les joueurs n’écoulent pas volontairement du temps en feignant de réfléchir sur une position simpliste pour pouvoir uniquement miser sur la boxe.

La maîtrise des deux disciplines est indispensable pour assurer un combat.

Le match peut se terminer de plusieurs façons: avec un échec et mat (échecs)

si le temps alloué est écoulé pour l'un des athlètes (échecs)

en cas d'abandon d'un des adversaires (échecs ou boxe)

en cas de K.-O. (boxe)

après une décision de l'arbitre (boxe)

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 60 % des victoires se font aux échecs, contre 40 % à la boxe.

« Deux sports qui se ressemblent »

Le week-end dernier à Berlin, capitale de ce sport, avait lieu une grande compétition de « chessboxing » qui réunissait les meilleurs du monde. Chez les 66 kg, le Français Thomas Cazeneuve, 24 ans, champion du monde de sa catégorie, a remporté son duel par échec et mat.

« Ce sont deux sports qui se ressemblent beaucoup même si, en apparence, cela peut paraître paradoxal, dit-il. Mais dans les deux sports, c'est du un contre un et chaque fois, il faut anticiper les coups de l'autre. Aux échecs, tu dois toujours avoir un coup d'avance, déjouer les plans de l'adversaire. En boxe, c'est pareil. Il faut toujours rester concentré, anticiper le coup que va envoyer l'adversaire pour être en mesure de contrer. Les deux se jouent énormément avec le mental. »

Daniel Biman (gauche) contre Mohamad Kadija (droite) dans un match de « chessboxing » à Berlin le 15 décembre 2017 Photo : Getty Images/AFP/Tobias Schwarz

Le « chessboxing » requiert une concentration de tous les instants. On passe de l'utilisation de la force brute à la force cérébrale.

Entre deux crochets et un uppercut, on n'a pas vraiment le temps de penser aux prochains coups sur l'échiquier. Alors comment fait-on pour se remettre dans sa bulle de joueur d'échecs quand on a reçu un bon direct et que l'on est un peu sonné? La question fait quelque peu sourire Thomas Cazeneuve.

On essaye vraiment de mettre de côté les coups qu'on a reçus et se dire : "Voilà, c'était le round de boxe, c'est passé. Et maintenant, c'est la partie d'échecs." Même s’il y a eu un compte de 8, même si on est un peu groggy, on se replace les idées et on se dit : "Si j'ai perdu un round de boxe, je peux encore remporter ma partie d'échecs." Il faut déstabiliser l'adversaire aux échecs. Cela peut avoir comme conséquence de le déstabiliser ensuite dans le round de boxe. Thomas Cazeneuve

Dans sa vie quotidienne, Thomas Cazeneuve s'occupe de recruter des candidats pour des postes en finance. Son rêve de jeunesse de devenir agent secret ne s'est pas estompé grâce au « chessboxing ». Lorsqu'on peut allier la force physique et cérébrale et surtout déjouer les ruses de l’adversaire, on a les qualités prédestinées pour ce genre de métier.

Le Français insiste aussi sur ce point : le « chessboxing » est sans doute le sport le plus complet. Quand on lui demande de trouver un mot pour le résumer, il répond, sans hésitation : « c'est l'ultime ».

En attendant son prochain combat, il peaufine ses prochaines stratégies aux échecs, sans oublier bien sûr de nouvelles combinaisons pour son pugilat. Comme il le dit, il faut avoir quelque part un pion dans la tête. Un pion vaut mieux qu'un gnon!

Le « chessboxing » est né de l'imagination du bédéiste Enki Bilal. Dans une autre de ses œuvres, La foire aux immortels, il a imaginé un autre sport : une sorte de partie de hockey où l'on remplace le bâton par des lames d'acier. La perspective que ce sport soit récupéré une nouvelle fois et qu'il devienne réalité l’effraie-t-il? « Ça, je n'y crois pas, car les crosses sont remplacées par des lames, et dans un pays comme le vôtre où le hockey est roi, je ne peux pas imaginer un seul instant une telle dérive. Non, je n'y crois absolument pas, heureusement d'ailleurs », dit Enki Bilal.