Le défenseur du Canadien a rencontré les médias à Brossard, mardi, pour la première fois depuis que l'équipe a annoncé que sa saison était terminée à la fin février.

Le mode de locomotion de Shea Weber pour les six prochaines semaines #Habs #CH pic.twitter.com/MLE8s6cfX6 — Alexandre Gascon (@GasconAlexandre) 27 mars 2018

Se déplaçant en voiturette, Weber espère pouvoir remettre du poids sur sa jambe gauche dès la semaine prochaine, mais devra attendre en mai, à tout le moins, avant d'amorcer sa préparation pour la prochaine campagne.

Weber s'est fracturé un os du pied après avoir reçu un tir de Jack Eichel en lever de rideau de la saison à Buffalo. L'arrière a disputé 26 matchs avec sa blessure qui a finalement dégénéré et endommagé des tendons de son pied, selon toute vraisemblance.

Le lien entre la fracture et les tendons n'a jamais été éclairement établi toutefois, malgré trois avis de médecin.

« Il semble que la fracture pourrait avoir endommagé le tendon, mais c’est dur à dire. J’ai joué avec des fractures avant. Si on m’avait dit dès le départ que j’avais une fracture, je n’aurais rien fait de différent. J’aurais joué tant que j’en étais capable. C’est malheureux que ça ait finalement empiré », a mentionné le colosse de 1,93 m (6 pi 4 po).

« Je me suis battu pour traverser ça. Mais au bout du compte, il fallait régler le problème pour que je me prépare pour l’an prochain. C’est dur et je n’ai jamais rien vécu de tel, mais j’espère revenir plus fort et meilleur », a-t-il ajouté.

Shea Weber a récolté 16 points, dont 6 buts, en 26 matchs cette saison.