Shapovalov a confirmé sa victoire avec un bris, son quatrième du match en six tentatives, aux dépens de la 11e tête de série en Floride et 14e raquette mondiale. Il avait préalablement vaincu au deuxième tour le 24e favori, le Bosnien Damir Dzumhur.

Dans son cas, il s'agit d'un premier triomphe cette saison contre un joueur classé parmi le top 15.

L'athlète de 18 ans avait plié l'échine devant l'Argentin Juan Martin Del Potro, à Auckland, le Français Jo-Wilfried Tsonga, aux Internationaux d'Australie, et l'Autrichien Dominic Thiem, à Acapulco.

Les deux hommes ont été confrontés à de grandes difficultés avec leur première balle de service, fréquemment envoyée à l'extérieur des limites du terrain.

Shapovalov a maintenu un taux d'efficacité de 43 % au cours de la rencontre, un rendement qui s'apparente à celui de Querrey et son 41 % de réussite.

Les complications de Shapovalov avec son service initial se sont transposées au chapitre des doubles fautes. L'Ontarien en a commis 12 contre 5 pour son rival californien. Ils ont chacun réalisé quatre as.

Shapovalov aura comme prochain adversaire Borna Coric (no 29) de la Croatie, qui a eu raison de l'Américain Jack Sock (no 8), 5-7, 7-6 (4) et 6-3.

Plus tôt dans la journée, le qualifié australien Thanasi Kokkinakis, tombeur du Suisse Roger Federer (no 1) au deuxième tour, a vu sa lancée prendre fin. Le vétéran espagnol Fernando Verdasco (no 31) l'a battu 3-6, 6-4 et 7-6 (7/4).

Son compatriote Pablo Carreno Busta (no 16) fera également partie des huitièmes de finale. Il a montré la porte de sortie à l'Américain Steve Johnson au terme de deux manches identiques de 6-4.

Verdasco et Carreno Busta croiseront la raquette au prochain tour dans un duel tout espagnol.

L'Australien Nick Kyrgios (no 16), titré chez lui à Brisbane au mois de janvier, a réglé le cas de l'Italien Fabio Fognini en 67 minutes. L'enfant terrible du circuit masculin a savouré un gain de 6-3 et 6-3.

Kyrgios fera maintenant face à l'Allemand Alexander Zverev, 5e mondial, qui a éliminé l'Espagnol David Ferrer, 35e au classement, 2-6, 6-2, 6-4.

Sloane Stephens (gauche) et Garbine Muguruza (droite) Photo : La Presse canadienne/Lynne Sladky

Du côté des dames, l'Américaine Sloane Stephens (no 13) a écarté de son chemin l'Espagnole Garbine Muguruza (no 3) pour ainsi accéder aux quarts de finale. La championne en titre des Internationaux des États-Unis l'a emporté 6-3 et 6-4.

Stephens a rendez-vous avec l'Allemande Angelique Kerber (no 10), gagnante de son duel 6-7 (1/7), 7-6 (7/5) et 6-3 face à la qualifiée chinoise Wang Yafan.

Venus Williams a réussi une remontée dans un deuxième match de suite, éliminant la championne en titre, Johanna Konta, au compte de 5-7, 6-1 et 6-2.

Victoria Azarenka a gagné 6-2 et 6-2 face à la championne du tournoi en 2012, Agnieszka Radwanska.

Autres résultats :

Femmes - Huitièmes de finale