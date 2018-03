Les titres de la presse spécialisée sont clairs et font écho au sentiment général entourant cette affaire de tricherie impliquant le capitaine de l'équipe australienne Steve Smith au troisième jour de l'affrontement test match face à L'Afrique du Sud.

« Aucun autre jeu ne met un tel point d'honneur à révérer la noble défaite, à marteler que la manière de jouer compte plus que le résultat, peut-on dans le Sydney Morning Herald. Tricher pour gagner à n'importe quel prix, ce n'est tout simplement pas le cricket. »

Les titres des journaux australiens Photo : Mirror sport / Express sport

En Australie, le poste de capitaine de l'équipe de cricket est considéré comme le plus important du pays juste derrière celui de Premier ministre. Nombre d'Australiens n'hésiteraient même pas à dire qu'il est plus prestigieux.

Aujourd'hui , Steve Smith, doit assumer son geste. Il est au coeur d'une tourmente qui frappe de plein fouet le cricket australien.

Les commanditaires réagissent

« Le cricket fait partie de notre âme nationale et nous définit, a écrit Jamie Fuller, directeur général de Skins, fabricant de vêtements de compression très utilisés par les athlètes, dans une pleine page de publicité.

« Cela nous aide à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui est mal.

Cricket Australia (CA), l'instance dirigeante du sport, doit faire montre de bonne gouvernance face au scandale, poursuit-il.

« S'ils ne le font pas, il n'y aura pas que l'équipe nationale qui se sera couverte de honte. Ce sera vous tous. Ce sera le cricket. Ce sera nous tous », conclut cet équipementier dans son message.

James Sutherland, président de Cricket Australia, répond aux questions des journalistes. Photo : AFP/Getty Images/WILLIAM WEST

Steve Smith s'est vu infliger pour l'heure une suspension d'un match par le Conseil international du cricket. CA a ouvert sa propre enquête.

Le président de la fédération australienne, James Sutherland, a dû faire face aux médias dimanche, dans un point de presse particulièrement suivi.

Le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, s'est lui-même dit troublé.

« Cela défie complètement l'entendement de voir que l'équipe australienne de cricket est mêlée à la triche », a-t-il lancé.



En Australie, le cricket est plus qu'un sport. Le jeu est largement crédité d'avoir contribué à façonner à partir de ses origines britanniques l'âme de la nation, ses idéaux et son sens de la morale.

Poursuivi par les médias, Steve Smith (à droite), suspendu à la suite du scandale Photo : Getty Images/Gallo Images

Revêtir la casquette verte de l'équipe nationale est considéré comme sacré, un honneur dont ont bénéficié à peine 450 personnes.

Dans l'ancienne colonie britannique qui a en grande partie forgé son identité nationale à travers le sport, il en découle de grandes responsabilités.

De plus en plus de voix dénoncaient ces derniers temps l'arrogance des joueurs australiens, ils l'ont montré dans ce scandale. C'est le pas qu'ils ne devaient pas franchir.