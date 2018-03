Un texte d'Olivier Tremblay

Qu’on se comprenne bien : Zlatan est formidable, talentueux et éternellement divertissant. Qui d’autre que le Suédois, avec sa pleine page dans un journal local, aurait pu annoncer sa venue à Los Angeles avec autant de panache?

Or, si Zlatan a pu s’offrir une telle proclamation royale, c’est qu’il roule sa bosse depuis un bail. Depuis près de 20 saisons, en fait. En MLS, rien de comparable.

C’est que la ligue est rendue ailleurs. Cet hiver, ses clubs ont, comme d’habitude, fait l’acquisition de joueurs issus de l’étranger. La grande majorité de ceux-ci sont toutefois dans la vingtaine.

Les trentenaires comme Gregory van der Wiel, parti de Cagliari à Toronto, ou Lamine Sané, parti de Brême à Orlando, sont l’exception. Et encore, ils sont dans la jeune trentaine. Zlatan, à 36 ans, est l'une des deux recrues les plus âgées cette saison en MLS.

L’embauche de Zlatan s’inscrit à contre-courant de la tendance actuelle en première division nord-américaine. L’heure n’est plus à la pêche aux joueurs européens en fin de carrière, mais à la chasse aux jeunes pépites prometteuses ou aux athlètes dans la force de l’âge. Moins de Pirlo, plus de Barco.

Certes, les Européens en quête d’un nouveau défi ont leur place en MLS. David Villa, au New York City FC, a admirablement embrassé le projet. (Le NYCFC vient cependant de récolter quatre points sur une possibilité de six sans l’Espagnol, blessé.) Bastian Schweinsteiger a joliment aidé le Fire de Chicago à revenir d’entre les morts. Et cet autre joueur de 36 ans récemment arrivé en MLS n’a disputé qu’un seul match, mais c’en était tout un. Son nom? Rod Fanni.

L’été, avec la fin de la saison européenne et le tournant de la Coupe du monde, pourrait tout de même signaler l’arrivée d’autres vieux routiers en Amérique. N’empêche, plus que jamais depuis que David Beckham a abouti à Hollywood, la MLS investit ses sous dans l’avenir. Et en toute logique, Zlatan Ibrahimovic n’est plus un trésor qu’on peut faire fructifier de la même façon.

L’émotivité parle plus fort que le jugement

Par-dessous tout, l’embauche de Zlatan est agaçante parce que, même en se remettant à des arguments pragmatiques de ce genre, il est presque impossible de ne pas s’avouer intrigué, voire fébrile à l’idée de le voir jouer ici.

Il est trop vieux, le Zlatan? Alors, que dire de Didier Drogba? À 37 ans, pendant le magique été 2015 au stade Saputo, l’Ivoirien a transformé l’Impact en équipe de l’heure en MLS. Reste à voir si Zlatan pourra révolutionner le jeu du Galaxy comme Drogba a rendu le Bleu-blanc-noir capable de marquer dans à peu près toutes les situations pendant quelques mois.

Il ne comble pas un besoin, le Zlatan? C’est que le club a fait l’acquisition, en janvier dernier, de l’attaquant Ola Kamara, du Crew de Columbus, contre Gyasi Zardes et un montant d’allocation ciblé. Forcément, le Galaxy doit croire qu’ils peuvent jouer ensemble. Et si Zlatan y est arrivé avec Edinson Cavani à Paris…

Il ne cadre pas avec la nouvelle image plus jeune de la ligue, le Zlatan? À Barcelone, il a gagné le championnat même s’il était loin de correspondre à l’identité du club. Le collectif est roi au Barça. Zlatan donne régulièrement l’impression qu’il est le roi. Le mariage n’a duré qu’une saison, mais était-ce nécessairement un échec? Ce passage en Catalogne, avec les chocs du Suédois avec l’entraîneur Pep Guardiola, n’a-t-il pas plutôt alimenté le personnage?

Bref, c’est Zlatan. Les amateurs de soccer du continent saliveraient à l’idée de le voir jouer près de chez eux, peu importe qu’il ait 26, 36 ou 46 ans. Ils se sont bien régalés au Trophée des champions en 2015, après tout.

Même s’il y a de quoi se réjouir du fait qu’Atlanta remplit son stade de 70 000 sièges avec de jeunes Sud-Américains comme joueurs de premier plan, le bon vieux Zlatan fera courir les foules. Parions que les conseillers aux ventes de l’Impact doivent surtout répondre à des appels et à des courriels sur la visite du Galaxy à Montréal le 21 mai ces jours-ci.

Sur le terrain, nul ne sait ce que donnera l’association entre Zlatan et sa nouvelle équipe. Ce n’est pas un coup de circuit assuré, pour emprunter une métaphore au mauvais sport. Peu importe. Quoi qu’on dise sur le transfert de Zlatan d’ici ses débuts, même si on veut se convaincre qu’on ne raffole pas de cette embauche, nous devons tous admettre que nous serons à l’écoute quand ça arrivera.

C’est tellement agaçant.