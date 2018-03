Jones et son équipe l'ont emporté 7-6 contre la Suède et Anna Hasselborg en bout supplémentaire en finale.

Jones a réussi à inscrire un point lors du bout supplémentaire pour mettre la main sur le titre mondial. Hasselborg a tenté de déloger la pierre, postée dans la maison, lors de son dernier coup, mais a complètement raté sa manoeuvre.

Cette victoire a complété le parcours parfait de la formation canadienne, composée de Jones, Kaitlyn Lawes, Jill Officer, Dawn McEwen, invaincue en 14 matchs.

Hasselborg a triomphé aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le mois dernier. Jones, de Winnipeg, avait été la reine de ceux de Sotchi, en 2014.

Championne mondiale en 2008, la Manitobaine en est à sa sixième présence à l'événement. Elle a obtenu le bronze en 2010 et l'argent en 2015.

Alors que le pointage était égal 4-4 au neuvième bout, Jones a fait monter sa pierre pour se donner une avance de deux points. Hasselborg a toutefois répliqué au 10e bout avec tout un coup sur le dernier lancer pour ajouter deux points et forcer une manche supplémentaire.

Les deux équipes se sont livré une chaude lutte et aucune d'entre elles n'est parvenue à inscrire un point lors des trois premiers bouts. Hasselborg a raté une tentative de gel au quatrième bout et Jones en a profité pour prendre une avance de 2-0.

Les Suédoises ont par la suite bénéficié d'un triplé au bout suivant pour dérober l'avance 3-2 et ont continué d'appliquer de la pression au sixième bout, alors que le Canada avait le marteau. Jones a toutefois profité de la bourde commise par Hasselborg lors de son dernier lancer pour inscrire deux autres points.

Seule Anette Norberg, de la Suède, a réussi l'exploit de tout rafler aux Jeux olympiques et au Championnat mondial la même année. C'est arrivé en 2006.

Jones avait eu raison de Hasselborg 8-4 mercredi en phase préliminaire.

Pour la deuxième année de suite, personne n'a battu le Canada en phase préliminaire. Rachel Homan d'Ottawa a aussi montré une fiche immaculée l'an dernier, en route vers la conquête de l'or à Pékin.

Les Canadiennes dominent désormais avec 17 médailles d'or au Championnat mondial. En deuxième place se trouve la Suède, couronnée huit fois.

La Russe Victoria Moiseeva et ses coéquipières ont vaincu les États-Unis et la capitaine Jamie Sinclair 6-5 pour obtenir le bronze un peu plus tôt dimanche.

Sinclair a un peu trop appuyé son dernier lancer, accordant à Moiseeva la brèche pour une récolte décisive de deux points.

Brad Gushue, de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, va représenter le Canada au championnat mondial masculin à Las Vegas, à compter de samedi.