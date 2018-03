Un texte de Julien Lamoureux

C’était sans compter sur l’Université de Loyola-Chicago, qui a été sacrée championne samedi de la Conférence sud. Ce n’est que la quatrième fois qu’une formation classée 11e de sa section du tableau accède au Final Four.

LSU, en 1986, George Mason, en 2006, et VCU, en 2011, ont tous vu leur parcours s’arrêter là. Samedi prochain, Loyola-Chicago tentera de battre Michigan (no 3 de la Section ouest) et d’être l’équipe la moins bien classée à participer à la finale du fascinant tournoi printanier.

La nation américaine et les amateurs de basketball du monde découvrent les gardes Ben Richardson, auteur de 23 points dans la victoire de 78-62 contre Kansas State (no 9), et Marques Townes (13 points et 3 passes décisives). Mais la vraie héroïne de Loyola-Chicago est une nonne de 98 ans.

Marques Townes Photo : Getty Images/Tom Pennington

Prières et dépistage

« Sister Jean » (Jean Dolores-Schmidt, de son nom complet) est le visage de ce March Madness. L’aumônière des Ramblers, qui représentent une école au grand passé catholique, a un accès privilégié aux joueurs et est même entourée par les journalistes après les victoires de ses protégés.

On la voit dans les résumés et faits saillants. On parle d’elle sur Twitter. On l’interviewe à outrance.

Ne vous laissez pas berner par son apparence frêle et inoffensive : la presque centenaire la plus en vue aux États-Unis offre plus que des thoughts and prayers à ses basketballeurs favoris. En tant qu’ancienne joueuse et entraîneuse, ses connaissances du sport auraient aidé Loyola-Chicago jusqu’ici dans le tournoi, à en croire ce que disent les principaux intéressés.

« Elle est comme un deuxième entraîneur », a assuré le garde Donte Ingram au Chicago Tribune. « À mon premier match, ça m’a surpris. Je croyais qu’elle n’allait que prier, mais après la prière, elle a commencé son discours. “Vous devez les tenir à l’extérieur de la bouteille et surveiller le no 23”. »

Une partisane des Ramblers avec une affiche à l'effigie de Sister Jean. Photo : Getty Images/Kevin C. Cox

Toujours selon le quotidien de l’Illinois, après une victoire des Ramblers en février, Sister Jean a écrit à Ingram pour le féliciter d’avoir récupéré plusieurs rebonds et d’avoir réussi ses lancers de trois points.

La consécration pour la nonne jésuite s’est produite le 15 mars, après la première victoire de Loyola-Chicago dans le tournoi (64-62 contre Miami, no 3) : l’ancien président Barack Obama a expressément félicité Dolores-Schmidt dans un tweet.

Congrats to @LoyolaChicago and Sister Jean for a last-second upset - I had faith in my pick! — Barack Obama (@BarackObama) 15 mars 2018

« Félicitations à Loyola-Chicago et à Sister Jean pour une victoire à la dernière seconde – j’avais foi en mon choix! », a écrit celui qui publie, chaque mois de mars, ses prédictions pour le tournoi.

Malgré toutes ses connaissances du sport, même Obama n’a pas pu prédire la suite. Dans son « bracket », il donnait la victoire à Tennessee deux jours plus tard.

Gains serrés

Dans un American Airlines Centre de Dallas rempli de curieux venus voir l’une des équipes sensation du début du tournoi - et devant, bien entendu, Sister Jean -, les Ramblers ont surpris le choix présidentiel, 63 à 62, grâce à un deux-points réussi de Clayton Custer avec 3,6 secondes à jouer.

Après des victoires contre un no 6 et un no 3, ce qui se produit respectivement 36,2 % et 29,4 % du temps pour une équipe classée 11e, Loyola-Chicago profitait d’une autre surprise pour éviter d’affronter Cincinnati (no 2), battu par Nevada (no 7).

La rencontre a encore une fois été très serrée (69-68), et c’est Townes qui a été le héros de dernière minute - ou de dernière seconde, devrait-on dire -, marquant sur un lancer de trois points en fin de partie.

Après avoir été menée par 12 points en première demie, la résiliente défense des Ramblers s’est remise en selle pour calmer les ardeurs du Wolf Pack.

Marques Townes découpe le filet après la victoire des Ramblers contre Kansas State. Photo : Getty Images/Ronald Martinez

Face à Kansas State, Sister Jean et les partisans de l’équipe n’ont pas eu à attendre la toute fin pour que la quatrième victoire du club dans le tournoi ne soit confirmée. L’avance de 12 points acquise à la demie n’a jamais été mise en danger par K-State.

Les Wolverines du Michigan seront le plus gros test jusqu’à maintenant pour les hommes de Porter Moser. Classés 3es dans l’Ouest, ils ont connu un début de saison en dents de scie avant de se réveiller au moment opportun, remportant entre autres le championnat du Big Ten - et battant au passage Michigan State (no 4 au March Madness) et Purdue (no 2) - à deux semaines du début du tournoi final de la NCAA.

Cinquante-cinq ans après le dernier sacre de Loyola-Chicago, la formation illinoise a une chance en or de retourner en finale du basketball collégial américain. En tout cas, Sister Jean, qui se souvient bien du succès de 1963, met toutes les chances - tactiques et divines - du côté de ses hommes.