L'Australien Declan Wilson, qui a rallié la distance en 58 min 20 s, a enlevé les honneurs de la course devant le Néo-Zélandais Sam Ward (58:22) et l'Américain Matthew McElroy (58:24).

Mislawchuk (58:25) et Sharpe (58:26) ont accusé de maigres retards d'une et deux secondes sur la troisième marche du podium occupée par McElroy.

« Je me suis présenté aujourd'hui pour gagner. Ç'a été raté de peu, mais je suis très heureux des efforts déployés, a révélé Mislawchuk. C'est un bon signe pour ce qui s’en vient dans deux semaines [aux Jeux du Commonwealth] sur la Gold Coast. »

« Je suis super content de ma course aujourd'hui, a pour sa part affirmé Sharpe J'ai enfin pu concourir dans les trois disciplines. Ma cadence m'a aidé à sortir de l'eau en 4e place, et à partir de là j'ai essayé d'être le plus tactique possible sur le vélo et de rester prudent pour la course. »

Le Canadien John Rasmussen (1:01:13), également en action à New Plymouth, a conclu au 28e échelon.

Chez les dames, Amélie Kretz a su mettre de côté une mauvaise nage pour terminer en 8e position.

La championne américaine Kirsten Kasper (1:03:20) et sa dauphine néo-zélandaise Nicole Van der Kaay (1:03:28) ont offert un beau duel à la course à pied de ce triathlon de distance sprint qui s'est soldé avec un écart de huit secondes.

La Belge Claire Michel (1:03:37) a pris la 3e place avec une priorité d'une vingtaine de secondes sur l'athlète canadienne. Kretz a arrêté le chrono à 1:03:57.

Après un mauvais départ en natation, j’ai essayé de remonter sur la tête de course. Je suis sortie de l’eau au milieu du groupe, et j’ai vraiment travaillé fort au premier tour de vélo pour revenir. Ensuite, j’ai essayé de récupérer de mon effort, sauf que le parcours était vraiment difficile. La triathlonienne canadienne Amélie Kretz

« C’est un meilleur résultat qu’à Mooloolaba [en Australie, NDLR] il y a deux semaines puisque le calibre était beaucoup plus fort, a-t-elle ajouté. C’est un résultat solide en ce début de saison, j’ai hâte de voir ce qui s’en vient dans les prochains mois. »

La Québécoise a évité les pièges du parcours, notamment sur la chaussée trempée. Elle a toutefois perdu de précieuses secondes à la sortie de la deuxième transition.

« J’ai eu de la difficulté à enlever mon casque puisque mes mains étaient gelées. Je suis donc sortie avec un peu de retard, ce qui m’a coûté cher. Ensuite, j’ai tout donné à la course à pied, et j’ai franchi la ligne en 8e place », a déclaré la triathlonienne qui croit que ses résultats seront encore meilleurs aux épreuves de distance olympique.

La Canadienne Emy Legault n'a pas été en mesure de franchir la ligne d'arrivée.