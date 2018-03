Le Canadien Lance Stroll (Williams) a conclu la première épreuve de la saison 2018 en 14e place.

Parti de la 13e position sur la grille, il n'a pas pu se battre à la régulière.

« On ne peut pas faire la course avec la voiture qu'on a, a-t-il expliqué, agacé. On a eu des problèmes de surchauffe et de moteur.

« À la relance de la voiture de sécurité, je n'avais pas de puissance, en raison d'un mauvais réglage du moteur, l'équipe a fait une erreur, et après, je ne pouvais pas m'approcher des autres voitures, car la température augmentait. Il faut régler tout ça, car on ne peut pas faire la course comme ça. »

Son coéquipier Sergey Sirotkin a abandonné au 5e tour, en raison d'un problème de freins. Selon l'équipe, un sac de plastique s'est logé dans une écope de frein, bloquant le refroidissemernt du système.

Mauvais début de saison pour Williams.

Ferrari a remporté la première manche de 2018, en surprenant Mercedes-Benz. L'équipe allemande s'est trompée dans ses calculs.

Les abandons successifs des deux pilotes Haas ont obligé la directrion de course à déployer la voiture de sécurité virtuelle, obligeant les concurrents à ralentir.

Hamilton était déjà passé aux puits, tandis que Vettel en a profité pour faire le sien. Il est ressorti en tête, juste devant Hamilton. Mercedes-Benz a apparemment commis une erreur au moment de calculer la vitesse minimale de ses voitures lors de la neutralisation, ce qui a profité à Ferrari.

« Il fallait rentrer aux puits, et essayer de sortir en tête devant Lewis tout en étant à la limite. J'y suis parvenu et ensuite, j'ai dû lui résister, a expliqué Vettel. Je n'ai pu me relâcher un peu que durant les cinq derniers tours. On a eu un peu de chance, car avant la voiture de sécurité, j'avais du mal à suivre Lewis et Kimi, mais je me battais.

« Mes pneus ne fonctionnaient pas bien, je priais pour une voiture de sécurité, et c'est ce qui s'est passé », a admis l'Allemand.

Il s'agit de la 48e victoire de la carrière de Vettel, qui s'était déjà imposé en Australie l'an dernier devant Hamilton. Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) a complété le podium.

La course s'est ensuite résumée à un duel à distance entre les deux hommes, longtemps séparés par moins d'une seconde, mais Hamilton n'est jamais parvenu à se rapprocher suffisamment pour tenter de doubler son rival au championnat de la saison dernière.

Malgré l'ajout d'une troisième zone de DRS (drag reduction system) pour faciliter les dépassements, cette course inaugurale de 2018 n'a pas offert un grand spectacle.

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a terminé au 4e rang devant l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Résultats du Grand Prux d'Australie :

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à la moyenne de 206,069 km/h

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 5,036

3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) à 6,309

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) à 7,069

5. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) à 27,886

6. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) à 28,945

7. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 32,671

8. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 34,339

9. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) à 34,921

10. Carlos Sainz fils (ESP/Renault) à 45,722

11. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) à 46,817

12. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) à 1:00,278

13. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) à 1:15,759

14. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) à 1:18,288

15. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

Meilleur tour en course: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:25,945 au 54e tour

Abandons: