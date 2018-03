Expéditif, Shapovalov a bouclé le premier acte en 23 petites minutes après avoir brisé le Bosnien à deux reprises. Il a été parfait en 13 actions lorsque sa première balle de service s'est retrouvée en jeu, compliquant grandement la tâche du 24e favori en Floride.

Dzumhur s'est ressaisi et a offert une meilleure résistance au gaucher de 18 ans durant la seconde manche. Moins efficace au service, Shapovalov s'est fait ravir les balles à deux occasions.

Il a fait pencher la balance en sa faveur dans la dernière ligne droite du deuxième acte. Il a signé le bris au 11e jeu, avant de confirmer sa victoire quelques minutes plus tard après 1 h 13 min sur le court.

Il s'agit d'un deuxième gain cette saison contre un joueur figurant parmi le top 30 au classement de l'ATP. Shapovalov avait montré la porte de sortie au Japonais Kei Nishikori, 26e raquette mondiale à l'époque, à la fin du mois de février au tour initial de la compétition d'Acapulco.

Dzumhur, classé 30e sur le circuit masculin, 16 rangs devant son rival du jour, a donc rejoint Nishikori sur le tableau de chasse du jeune phénomène canadien.

Shapovalov pourrait rencontrer une autre tête de série lors de son prochain match. Il a rendez-vous avec l'Américain Sam Querrey (no 11) ou le Moldave Rady Albot.

Plus tôt ce mois-ci, le parcours du Canadien à Indian Wells s'était arrêté au deuxième tour. L'Argentin Pablo Cuevas lui avait fait mordre la poussière.

Sa présence au troisième tour d'une compétition de la série Masters 1000 constitue sa deuxième percée en importance après sa participation aux demi-finales de la Coupe Rogers de Montréal, l'été dernier.

Zverev se lève

Alexander Zverev (no 4) est sorti vainqueur d'un duel de jeunots face à Daniil Medvedev. L'Allemand a obtenu son billet pour le troisième tour, où il affrontera l'Espagnol David Ferrer (no 28) ou le Russe Evgeny Donskoy, à la suite d'une victoire de 6-4, 1-6 et 7-6 (7/5).

Zverev a atteint les quarts de finale qu'une seule fois en quatre tournois cette année. Outre son choc dans le carré d'as contre l'Argentin Juan Martin Del Potro à Acapulco, il a été plutôt discret en 2018.

Le détenteur de six titres sur le circuit de l'ATP a rapidement plié l'échine aux Internationaux d'Australie (troisième tour), au tournoi de Rotterdam (deuxième tour) et au Masters d'Indian Wells (d'entrée de jeu au deuxième tour).