Il s'agit de la 73e pole position de la carrière du quadruple champion du monde, qui partagera la première ligne avec le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari).

La deuxième ligne sera occupée par l'autre Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen.

À quelques secondes de la fin de Q3, Hamilton a réalisé un tour parfait qui lui a permis de creuser un gouffre de 7 dixièmes de seconde sur Raikkonen. Hamilton a alors montré que Mercedes-Benz cachait le véritable potentiel de la voiture en configuration de qualification.

De quoi inquiéter Ferrari et Red Bull. En conférence de presse, Vettel, souriant, a d'ailleurs choisi de cacher sa perplexité par un trait d'humour.

Lewis Hamilton Photo : Getty Images/Mark Thompson

« Comment Lewis a-t-il fait ça ? Peut-être s'est-il réveillé à la toute fin », a affirmé Vettel en riant.

« J'attendais de faire un bon tour pour que tu arrêtes de sourire », lui a répondu Hamilton, frondeur.

Mercedes-Benz offre à Hamilton un surplus de puissance moteur pour la qualification, mode que le Britannique décrit comme un party mode (un mode pour s'amuser).

« Je suis très content, a-t-il réagi. J'avais des bons temps dans chaque secteur jusque-là, mais dans ce tour, j'ai réussi à les assembler pour décrocher la pole. »

Sebastian Vettel porte maintenant ses espoirs sur la course de 58 tours.

« Les choses seront plus serrées en course, où notre rythme est très proche de Mercedes-Benz durant les longs relais », espère l'Allemand.

En qualification, l'équipier d'Hamilton, le Finlandais Valtteri Bottas a été victime d'un gros accident en Q3 qui a provoqué une interruption de la séance.

Valtteri Bottas Photo : RDS/TSN

Il a encaissé un choc de 27G au moment de l'impact, mais s'en sorti indemne.

On ne peut pas en dire autant de sa voiture, qui a été lourdement endommagée. L'équipe devra changer la boîte de vitesses, ce qui entraîne une pénalité de 5 places sur la grille de départ.

Alors de la 10e place à la fin de la séance, il s'installera sur la 15e sur la grille, dimanche. Derrière la Williams de Lance Stroll.

Stroll franchit le premier obstacle

Le Canadien Lance Stroll a terminé la séance au 14e rang, au terme d'une journée éprouvante pour ses nerfs. En raison de la pénalité à Bottas, il partira de la 13e place sur la 7e ligne de départ.

Sa dernière séance d'essais libres, samedi matin, a été perturbée par un problème de boîte de vitesses qui l'a bloqué au garage pendant 35 minutes (sur 60).

Puis en qualification, il est à nouveau resté bloqué au garage en Q1. Avec un peu plus de 2 minutes à faire, il a pu faire un deuxième tour lancé, et s'est hissé en Q2 avec le 12e chrono. Seuls les 15 premiers passent en Q2.

« Yes ! », a réagi le Canadien, très soulagé, à son ingénieur de course, Luca Baldisserri.

Lance Stroll Photo : RDS/TSN

En Q2, le pilote de 19 ans a fait une petite erreur dans son deuxième tour lancé, et a finalement terminé au 14e rang.

Il n'aura pas à se préoccuper de son nouveau coéquipier Sergey Sirotkin qui a été éliminé en Q1 (19e) à son premier week-end à titre de titulaire. Il partira de la dernière ligne de la grille.

Aujourd'hui premier pilote de l'équipe, le Québécois a franchi un premier obstacle, et ne s'est donc pas montré abattu à sa sortie de la voiture.

« Compte tenu du déroulement de la journée, je suis satisfait, a expliqué Stroll. Sans cette petite erreur, j'aurais peut-être pu passer Sergio Perez (Force India). Mais avec la voiture telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas réaliste de penser à passer en Q3. »

« On verra bien ce qui se passe en course, dimanche. On peut entrer dans les points, c'est en tout cas ce qu'on vise », a-t-il expliqué.

Pour espérer entrer dans les points, Stroll devra éviter les pièges du premier tour, ce qu'il a très bien réussi à faire l'an dernier. Il a été le meilleur à ce chapitre en 2017, réussissant 36 dépassements au total dand au premier tour des 20 courses.

Ensuite, il faudra que Williams compte sur les erreurs des autres pilotes, les problèmes mécaniques des autres voitures ou les mauvais calculs stratégiques des autres équipes.

Mais Williams a du souci à se faire, car plusieurs équipes de milieu de grille ont amélioré leur sort cet hiver en changeant de partenaire moteur, notamment McLaren qui a laissé Honda et qui respire nettement mieux avec Renault.

Toujours fidèle à McLaren, Fernando Alonso en a déjà tiré parti samedi : il partira de la 10e place sur la grille. Bon début.

« Je crois que nous avons un potentiel énorme développement avec cette voiture, a dit Alonso. Nous pouvons donc faire preuve d'optimisme pour les prochaines courses. »

Grille de départ du Grand Prix d'Australie :

1re ligne :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

2e ligne :

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault)

3e ligne :

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

4e ligne :

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) après pénalité

5e ligne :

Carlos Sainz fils (ESP/Renault)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)

6e ligne :

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz)

7e ligne :

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz)

8e ligne :

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) après pénalité

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)

9e ligne :

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

10e ligne :

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)