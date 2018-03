Kyle Connor a touché la cible après 3:16 de jeu en prolongation et les Jets de Winnipeg ont battu les Ducks d'Anaheim 3-2, vendredi au Manitoba. Connor a ainsi inscrit le but gagnant en prolongation dans un deuxième match de suite. Il avait réussi un doublé dans la victoire de 2-1 des Jets face aux Kings de Los Angeles, mardi. Les Jets (45-19-10) ont signé une quatrième victoire d'affilée et ont atteint le plateau des 100 points pour une première fois dans leur histoire.

Mark Scheifele et Nikolaj Ehlers ont été les autres buteurs des gagnants.