DeMar DeRozan et Kyle Lowry ont sonné la charge lors d'une remontée au quatrième quart et les Raptors de Toronto ont signé une 12e victoire d'affilée contre les Nets de Brooklyn en les battant 116-112, vendredi dans la Ville Reine.

DeRozan et Lowry ont inscrit un total de 21 points lors du dernier quart.

Les Nets menaient par 14 points à un certain moment au troisième quart, alors que DeRozan et l'attaque des Raptors (54-19) étaient au point mort. Cependant, Lowry a inscrit 10 points dans la période et les Raptors accusaient un retard de seulement 91-84 au début du dernier quart.

DeRozan a marqué les cinq premiers points des Raptors au cours du quatrième quart et les locaux ont finalement pris les devants 100-99 avec 4:50 à faire grâce à deux lancers francs de Lowry.

Lowry a terminé la rencontre avec 25 points, 12 aides et 10 rebonds à sa fiche, tandis que Jonas Valanciunas a accumulé 23 points. DeRozan a ajouté 21 points.

Du côté des Nets (23-50), Rondae Hollis-Jefferson, Allen Crabbe et D'Angelo Russell ont marqué 18 points chacun.