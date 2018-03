Taylor Hall a battu Matt Murray à 27 secondes du début de la période de prolongation, pour permettre aux Devils du New Jersey de l'emporter 4-3 devant les Penguins de Pittsburgh, vendredi soir en Pennsylvanie. Hall a aussi récolté deux aides. Nico Hischier, Blake Coleman et Will Butcher ont complété la marque pour les vainqueurs. Sidney Crosby, avec son 25e de la saison, Brian Dumoulin et Phil Kessel ont touché la cible pour les Penguins.