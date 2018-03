Cristie Kerr a remis une carte de 64 (-8), vendredi, à Carlsbad, en Californie, et avec un cumulatif de -13, elle détient une avance de cinq coups sur quatre golfeuses avant les rondes du week-end à la Classique Kia. Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a inscrit un pointage de 70 et affiche un cumulatif de -5. La Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc suit à -4 après une ronde de 70. Les deux autres Canadiennes, Anne-Catherine Tanguay (70) et Alena Sharp (76) ne se sont pas qualifiées pour les deux dernières rondes.