Pierre Dorion en a fait l'annonce lors d'une conférence téléphonique avec les détenteurs d'abonnements aux matchs de l'équipe.

Cette discussion avec les partisans survient peu de temps après que des panneaux d'affichage eurent été utilisés par des partisans mécontents cette semaine. Depuis lundi, quelques panneaux dans la capitale affichent le message #MelnykOut.

Le propriétaire de l'équipe est sous pression cette saison, particulièrement depuis qu'il a déclaré, en décembre, qu'il pourrait déménager l'équipe si les partisans ne se rendent pas au Centre Canadian Tire en plus grand nombre.

Pourtant, les attentes étaient grandes au début de la saison, alors que l'équipe était passée à un but de la finale de la Coupe Stanley, au printemps 2017.

#Sens GM Pierre Dorion takes part in a season-seat member call this morning.



Following the call he reached out personally to few he couldn't speak to, he' s on the phone with SSM Jerry here.



Thanks to all of our fans for your participation and the great questions! pic.twitter.com/uy1k5ZyUlh