Pospisil a dû effacer un retard de deux bris de service en première manche et de 0-3 au jeu décisif avant de mettre la main sur la manche.

Rublev a aussi donné du fil à retorde au Britanno-Colombien en deuxième manche, mais Pospisil est demeuré en contrôle.

Au prochain tour, Pospisil, 77e joueur mondial, sera opposé au Croate et deuxième tête de série Marin Cilic.

Détenteur d'un laissez-passer, Milos Raonic (20e) disputait son premier match et il a facilement défait le Suédois Mikael Ymer en deux manches identiques de 6-3.

Raonic a réalisé 16 as contre 4 pour le 407e.

Au troisième tour, l'Ontarien affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (16e).

Raonic avait perdu la semaine dernière en demi-finales contre Juan Martin Del Potro, grand vainqueur à Indian Wells.

Par ailleurs, le Serbe Novak Djokovic, neuvième tête d'affiche, a été surpris 6-3 et 6-4 par le Français Benoit Paire, 47e au monde. Ce dernier a dominé 4-1 pour les bris et 9-2 pour les as.

L'élimination du Belge David Goffin (7e) a aussi constitué une surprise. Il s'est fait battre en deux manches de 0-6 et 1-6 par le Portugais Joao Sousa (80e).

En soirée, Juan Martin Del Potro, cinquième tête de série, est venu à bout de Robin Haase, des Pays-Bas, en l'emportant 6-4, 5-7, 6-2.

Osaka éliminée

Naomi Osaka s'est inclinée en deux manches de 6-4 et 6-2 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina au deuxième tour.



À 20 ans, Osaka avait mis la main sur le premier titre de sa carrière à Indian Wells la semaine dernières et battu Serena Williams au premier tour, lundi.

Pour sa part, la triple championne Venus Williams a défait Natalia Vikhlyantseva 7-5, 6-4.

.@ElinaSvitolina has an answer for everything Osaka is throwing at her! #MiamiOpen pic.twitter.com/cAqRQDgoxF — WTA (@WTA) 23 mars 2018

Bouchard plie bagage en double

En double féminin, Eugenie Bouchard, de Westmount, et l'Américaine Sloane Stephens ont perdu 4-6, 6-4 et 10-6 au super bris d'égalité face aux Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina. Il s'agissait d'un match de premier tour.