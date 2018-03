Le 25e joueur du monde a réalisé 16 as contre 4 pour le 407e.

Au prochain tour, le Canadien affrontera l'Argentin Diego Schwartzman (16e).

Raonic avait perdu la semaine dernière en demi-finales contre Juan Martin Del Potro, grand vainqueur à Indian Wells.

Par ailleurs, le Serbe Novak Djokovic, neuvième tête d'affiche, a été surpris 6-3 et 6-4 par le Français Benoit Paire, 47e au monde. Ce dernier a dominé 4-1 pour les bris et 9-2 pour les as.

L'élimination du Belge David Goffin (7e) a aussi constitué une surprise. Il s'est fait battre en deux manches de 0-6 et 1-6 par le Portugais Joao Sousa (80e)

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil est à l'horaire plus tard vendredi. Il affrontera le Russe Andrey Rublev.

Osaka éliminée

Naomi Osaka s'est inclinée en deux manches de 6-4 et 6-2 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina au deuxième tour.



À 20 ans, Osaka avait mis la main sur le premier titre de sa carrière à Indian Wells et battu Serena Williams au premier tour.

.@ElinaSvitolina has an answer for everything Osaka is throwing at her! #MiamiOpen pic.twitter.com/cAqRQDgoxF