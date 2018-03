Tant les Vikings du Minnesota, la nouvelle organisation de Cousins, que les Redskins, qui ont offert les rênes de l'attaque à Alex Smith à la suite d'un échange, se frottent les mains de contentement... pour le moment.

La direction washingtonienne est satisfaite du virage qu'elle a orchestré en ajoutant un vétéran à sa formation au détriment d'un quart-arrière dans la fleur de l'âge qui n'a pas encore atteint son apogée.

Cousins démontre son savoir-faire sur une base hebdomadaire depuis l'amorce de la campagne 2015. On ne lui a ensuite jamais retiré l'étiquette de partant.

Statistiques aériennes de Kirk Cousins depuis 2015 2017 : 4093 verges, 27 touchés contre 13 interceptions, cote d'efficacité de 93,9

Il s'est fort bien débrouillé avec l'arsenal qu'il avait à sa disposition à Washington, Jamison Crowder (192 attrapés en 47 matchs), Pierre Garçon (151 attrapés en 32 matchs) et DeSean Jackson (86 attrapés en 24 matchs) constituant ses trois cibles de prédilection chez les receveurs éloignés.

Rappelons que Garçon et Jackson étaient sous d'autres cieux en 2017. Terrelle Pryor devait prendre le relai, mais l'ancien meneur de jeu a fait chou blanc à sa deuxième saison en tant que receveur de passes.

Cousins a été l'auteur de 34, 29 et 31 touchés lors de chacune des trois dernières années grâce à son bras et à ses jambes.

Kirk Cousins (no 8) Photo : Getty Images/David Banks

Qu'en est-il de la campagne la plus fructueuse de Smith?

Il s'agit de la plus récente, en 2017, où il a accédé à la zone payante à 27 occasions, dont 26 fois par la voie des airs, un sommet personnel. Il s'est élevé au rang de quart de premier plan pour la première fois de sa carrière à 33 ans.

C'est tout dire.

Les attentes à l'endroit de Smith, sélectionné au repêchage de 2005 par les 49ers de San Francisco, étaient élevées lorsqu'il a conclu son stage universitaire avec les Utes de l'Utah. Il n'atteindra probablement jamais les standards démesurés qui sont imposés aux pivots choisis au 1er échelon.

Son nouvel environnement, quelque peu dysfonctionnel, avouons-le, ne lui offrira pas un ailier rapproché de renom tel que Travis Kelce, qui n'a absolument rien à envier à son homologue Rob Gronkowski, un ailier éloigné de la trempe de Tyreek Hill et un porteur de ballon aussi polyvalent que Kareem Hunt.

Retour en arrière

Cousins a littéralement sauvé les Redskins d'une descente aux enfers bien sentie lorsqu'il a succédé au joyau du propriétaire Dan Snyder : Robert Griffin III.

Le directeur général à l'époque, Bruce Allen, avait hypothéqué l'avenir de son équipe en 2012 en gaspillant quatre choix au repêchage pour avancer de quatre échelons et ainsi obtenir l'athlétique meneur offensif des Bears de l'Université Baylor.

L'échange majeur Rams-Redskins de 2012 Rams : Choix de 1er tour 2012 (6e), 2e tour 2012 (39e), 1er tour 2013 (22e) et 1er tour 2014 (2e)

Choix de 1er tour 2012 (6e), 2e tour 2012 (39e), 1er tour 2013 (22e) et 1er tour 2014 (2e) Redskins : Choix de 1er tour 2012 (2e)

Robert Griffin III (no 10) et Malcolm Smith (no 53) Photo : La Presse canadienne/L. Todd Spencer

Nous connaissons tous la suite. Griffin III a été sensationnel dès son entrée en scène dans la NFL, remportant le titre de recrue offensive de l'année et décrochant une participation au Pro Bowl. Il n'a cependant jamais été l'ombre de lui-même par la suite, malgré maintes occasions de redresser la barre.

Une gestion lamentable d'une blessure au genou droit subie durant sa campagne recrue, qui s'est aggravée quelques semaines plus tard en éliminatoires, et un encadrement discutable de l'état-major, Snyder en tête de liste, ont tôt fait de dérailler le projet Griffin III.

Deux jours après avoir théoriquement mis la main sur celui qui leur permettrait de retrouver leurs lettres de noblesse, les Redskins ont étonnamment prononcé le nom d'un second quart-arrière en moins de 48 heures avec la 102e sélection (4e tour) de l'encan.

Quarts choisis avant Kirk Cousins au repêchage de 2012 Andrew Luck (Colts) : 1er échelon

Robert Griffin III (Redskins) : 2e échelon

Ryan Tannehill (Dolphins) : 8e échelon

Brandon Weeden (Browns) : 22e échelon

Brock Osweiler (Broncos) : 57e échelon

Russell Wilson (Seahawks) : 75e échelon

Nick Foles (Eagles) : 88e échelon

Kirk Cousins (no 8) et Robert Griffin III (no 10) Photo : La Presse canadienne/Manuel Balce Ceneta

Cousins s'est donc amené à Washington dans le rôle du négligé. Et c'est peu dire.

Il a lui-même colmaté les nombreuses fissures de l'organisation en maintenant un niveau de jeu rarement égalé par ses confrères. Son éthique de travail irréprochable y est également pour quelque chose dans sa réussite.

Les Redskins ont présenté des rendements exécrables de 3-13 (2013) et 4-12 (2014) entre la mise hors service de Griffin III et la passation du flambeau. Washington a affiché un dossier cumulatif de 24-23-1 lors des trois saisons suivantes, sans jamais subir plus de neuf revers annuellement. L'effet Cousins.

Le no 8 s'est développé dans l'ombre de son acolyte jusqu'à le surpasser. Les problèmes des Redskins au poste de quart ont bel et bien été réglés au repêchage de 2012. Le sauveur se dénommait toutefois Cousins, et non Griffin III.

L'exercice est maintenant à recommencer.