Gerhard Heiberg, chef d’orchestre des JO de 1994, a confié vendredi à l’Associated Press qu’une candidature était possible en 2026, mais plus probablement en 2030.

Les autorités de Lillehammer discutent de ce dossier et pourraient annoncer leur décision au cours des prochains jours, a-t-il ajouté.

Les villes qui souhaitent être candidates pour les Jeux de 2026 ont jusqu’au 31 mars pour signifier leur intérêt au Comité international olympique (CIO). Le CIO réduira sa liste en octobre et arrêtera son choix en 2019.

Au moins quatre villes songent à se porter candidates pour les Jeux de 2026 : Calgary (Canada), Stockholm (Suède), Sapporo (Japon) et Sion (Suisse).

Pourraient s’ajouter au groupe Turin et Milan, en Italie, et des villes d’Autriche et de Turquie.

Les États-Unis ont surtout un intérêt pour les Jeux de 2030, pour lesquelles Salt Lake City (Utah) et Reno (Nevada) se porteraient candidates.

Le CIO a choisi l’an dernier, dans le même processus de mise en candidature, les villes organisatrices des Jeux d’été de 2024 et 2028, Los Angeles et Paris, respectivement.

Il est « peu probable », « sauf dans des circonstances extraordinaires », que ce même processus soit retenu pour attribuer les Jeux d’hiver de 2026 et 2030, a laissé savoir vendredi le CIO.