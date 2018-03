Un texte de Félix St-Aubin

Les résultats des prochains duels face aux équipes qui leur tiennent compagnie dans les bas-fonds du classement seront déterminants pour l'ordre de sélection en vue du repêchage amateur du mois de juin.

Sept points seulement séparent la 31e et la 26e position, occupées par les Sabres et les Red Wings (27-36-11). Le Tricolore a rendez-vous avec les représentants du Michigan à deux reprises après son escale à Buffalo, le 26 mars au Centre Bell et le 5 avril à Détroit.

Les Montréalais affichent le pire dossier du circuit Bettman au cours des 10 derniers matchs. Ils ont été vaincus à 9 occasions, dont deux fois après 60 minutes de jeu, depuis le 3 mars. Cinq revers ont été subis après avoir donné cinq buts ou plus durant cette séquence peu envieuse.

Claude Julien et sa bande n'ont jamais réglé leurs difficultés à l'étranger. Ils tardent à enregistrer une 10e victoire lorsqu'ils se produisent à l'extérieur des frontières montréalaises, un plateau qu'ont atteint les 30 autres formations de la Ligue nationale.

Un gain à Buffalo leur permettrait également de mettre un terme à une série de sept défaites loin du Centre Bell. Rappelons qu'ils ont jusqu'ici remporté les trois duels entre les deux équipes, le premier en tirs de barrage, le second en prolongation et le dernier par jeu blanc.

Des Sabres timides

Les Sabres montrent le pire écart de buts marqués et accordés par rencontre cette saison. Ils ferment la marche pour l'attaque (2,36 buts pour) et se trouvent au 29e échelon pour l'aspect défensif (3,26 buts contre). Ça leur confère un rendement négatif de 0,90.

Le CH, 29e en attaque (2,47 buts pour) et 23e en défense (3,12), baigne dans les mêmes eaux troubles que les protégés de Phil Housley.

L'entraîneur-chef enverra le gardien Linus Ullmark dans la mêlée. Le Suédois a été utilisé sporadiquement par les Sabres depuis la dernière campagne. Il a joué à quatre reprises et compte trois départs derrière la cravate en près de deux ans.

Sa progression à Rochester, le club-école des Sabres, est satisfaisante et constante. Les deux statistiques qui prédominent chez un gardien, la moyenne de buts accordés par match et le taux d'efficacité, sont respectivement en considérable baisse et hausse.

Photo : Getty Images/Codie McLachlan

À l'autre bout de la patinoire, Julien fera confiance à Antti Niemi.

Le vétéran finlandais a défié 34 rondelles ou plus dans chacun de ses cinq affrontements précédents. Il a d'ailleurs fait fi des barrages de tirs, permettant à la lumière rouge de scintiller deux fois à quatre occasions.

Le Bleu-blanc-rouge rentrera au bercail après sa visite à Buffalo. Alexander Ovechkin et les puissants Capitals de Washington (43-24-7), meneurs de la Division métropolitaine, seront de passage au Centre Bell samedi.

Tout indique que Carey Price retrouvera son filet face aux Capitals, selon ce que Julien a laissé entendre plus tôt cette semaine.

Formation du Canadien à l'entraînement matinal

Attaquants Byron - Drouin - Gallagher

Galchenyuk - De la Rose - Lehkonen

Scherbak - L. Shaw - Hudon

Deslauriers - Froese/McCarron - Carr