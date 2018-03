Profitant d'une journée magnifique et dégagée, par une température de 30 degrés, le champion du monde en titre Lewis Hamilton a négocié le circuit Albert Park de 5,303 km en 1 min 23 s 931/1000 dans la deuxième séance.

Il a été le seul à tourner dans les 83 secondes au tour.

« La voiture est évidemment plus rapide ici qu'elle ne l'était l'an dernier, donc elle semble mieux partout. Dans les virages 11 et 12, nous ne freinons même pas dans ce virage, c'est dingue, a admis Hamilton. Et nous irons de plus en plus vite au fil du week-end, s'il ne pleut pas. »

Max Verstappen (Red Bull) a montré que l'équipe Red Bull est prête à se battre pour le titre cette saison. Le Néerlandais a fini la journée à 127 millièmes de seconde du Britannique.

Les pilotes de Ferrari ont terminé la journée dans le top 5, derrière Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton.

Le Canadien Lance Stroll (1:25,543) a inscrit le 14e temps. Il a devancé son coéquipier Sergey Sirotkin de 4 dixièmes de seconde. Le Russe est 19e avec un chrono de 1:25,974.

« Je crois qu'on a bien travaillé, si je me fie aux chronos. Notre position au classement est décente. Bien sûr, nous ne connaissons pas les stratégies des autres, en quantité d'essence notamment ou en configuration moteur, donc il reste des points d'interrogation.

« Il y a eu un drapeau rouge, et après, j'ai dû faire un temps sur un seul tour. Donc, il y a place à amélioration. Mais j'ai l'impression que la voiture se comporte un peu mieux qu'aux essais d'hiver », a constaté Stroll.

Problème de moteur

Il a connu un petit souci de moteur à la fin de la journée.

Lors des simulations de départ, il a poussé son moteur au point de le faire surchauffer, ce qui l'a fait passer en mode protection. L'équipe lui a demandé d'arrêter la voiture en bordure de piste pour préserver le bloc allemand.

Lance Stroll Photo : Getty Images/SAEED KHAN

Rappelons que la FIA est plus exigeante cette saison et limite les pilotes à trois moteurs neufs pour la saison, au lieu de quatre l'an dernier.

Les simulations de départ lui ont aussi permis de vérifier son champ de vision sur la grille de départ avec le nouvel anneau de protection frontale, appelé halo.

« Il n'y a aucun souci de visibilité des feux de départ avec le halo », a dit le Québécois.

Après une journée parfaite vendredi, les nuages à l'horizon compliqueront le travail des pilotes samedi.

La séance de qualification devrait se courir sous la pluie, selon les météorologues qui prévoient un risque d'averse à 70 %.

Le premier pénalisé

C'est l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull)...

Il a écopé vendredi de trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie qui aura lieu dimanche, pour une infraction commise en situation de drapeau rouge (interruption de la séance).

Lorsque la deuxième séance d'essais libres a été interrompue, car un câble s'était détaché sur la ligne de départ, il n'a en effet pas respecté la limite de vitesse.

La direction de course indique avoir infligé une sanction moins forte à l'Australien que ce que prévoit le règlement, car celui-ci a admis son erreur.

Ricciardo dit avoir mal lu les informations de son tableau de bord, et a ralenti de manière conséquente dans les trois derniers virages.

Il a aussi reçu deux points de pénalité sur sa super licence de pilote de F1. Si un pilote accumule douze points de pénalité en douze mois, il est sanctionné d'une course de suspension, ce qui pour l'instant ne s'est jamais produit.

Deuxième séance d'essais libres :

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:23,931 (35 tours, à la moyenne de 227,458 km/h)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:24,058 (34)

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:24,159 (34)

4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:24,214 (39)

5. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:24,451 (38)

6. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:24,648 (34)

7. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:24,721 (28)

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:25,200 (28)

9. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:25,246 (30

10. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:25,285 (34)

11. Carlos Sainz fils (ESP/Renault) 1:25,390 (35)

12. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) 1:25,413 (30)

13. Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:25,463 (35)

14. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:25,543 (32)

15. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) 1:25,888 (33)

16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:25,925 (41)

17. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:25,945 (39)

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz) 1:25,974 (37)

19. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:26,814 (31)

20. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:26,815 (35)