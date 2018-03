Alex Edler a inscrit deux buts, Jacob Markstrom a repoussé 39 tirs et les Canucks de Vancouver ont mis fin à une série de sept revers en battant les Blackhawks de Chicago 5-2, jeudi. Henrik Sedin et Bo Horvat ont ajouté chacun un but et une aide pour les Canucks, qui ont signé une première victoire depuis que Brock Boeser est sur la touche en raison d'une blessure au dos.