Auston Matthews a touché la cible à son retour au jeu après avoir raté 10 matchs en raison d'une blessure à une épaule et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Predators de Nashville 5-2, jeudi au Tennessee. James van Riemsdyk, Mitch Marner, William Nylander et Jake Gardiner ont aussi marqué pour les Maple Leafs. Viktor Arvidsson et Scott Hartnell ont généré l'attaque des Predators qui subissaient une première défaite en temps réglementaire depuis le 17 février.