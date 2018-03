Brooke Henderson, de Smiths Falls, a inscrit un score de 69, jeudi, à Carlsbad, en Californie, et elle se retrouve à trois coups des comeneuses, la Suédoise Caroline Hedwall et l'Américaine Jackie Stoelting, après le premier parcours de la classique Kia. Trois autres Canadiennes participent au tournoi. Maude-Aimée Leblanc a joué 70, Alena Sharp, 71 et Anne-Catherine Tanguay, 77.