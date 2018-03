Johnson a subi sa deuxième défaite en deux matchs : battu par l'Autrichien Bernd Wiesberger la veille, il s'est incliné devant Hadwin au pointage de 4 et 3.

Johnson ne peut plus terminer en première place du groupe 1, ce qui l'élimine du tableau principal à élimination directe qui débute samedi.

Les premiers de chacun des 16 groupes de 4 joueurs accéderont aux huitièmes de finale.

Hadwin (1-0-1), originaire de la Sasktachewan et classé au 42e rang mondial, peut encore espérer finir premier.

Vendredi, il affrontera l'Autrichien Bernd Wiesberger (1-1-0), tandis que Johnson (0-2-0) sera opposé à son compatriote Kevin Kisner.

Spieth et Reed dans un duel sans lendemain

Jordan Spieth et Patrick Reed, qui ont soulevé les foules lors des récentes Coupes des Présidents et Ryder, croiseront le fer vendredi et le perdant sera éliminé.

Spieth et Reed ont gagné leurs deux premiers matchs dans leur groupe et ils participeront vendredi à l'un des quatre duels entre golfeurs parfaits cette semaine à l'Austin Country Club.

Face au Chinois Li Haotong, jeudi, Spieth l'a emporté 4 et 2.

De son côté, Reed s'est imposé contre Charl Schwartzel même si le Sud-Africain menait par deux après neuf trous. Reed a renversé la vapeur en gagnant les deux trous suivants.

Les trois autres matchs entre golfeurs avec des fiches de 2-0 opposeront Sergio Garcia à Xander Schauffele, Alex Noren à Tony Finau et Justin Thomas à Francesco Molinari.

Thomas délogera Johnson du premier rang mondial s'il remporte la compétition.