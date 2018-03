S'entraînant sous les conseils de Marc Ramsay, Makhmudov (1-0, 1 K.-O.) pourrait être envoyé dans le ring dès le 7 avril au Centre Vidéotron, à Québec.

Il y a deux semaines, le Groupe Yvon Michel (GYM) avait annoncé qu'il avait obtenu les droits de Makhmudov par le truchement d'une entente avec l'entreprise de gestion Esmir. Cependant, Esmir a ensuite indiqué avoir coupé les liens avec le boxeur.

Un message publié sur les réseaux sociaux sous un compte identifié au nom de Makhmudov avait également nié toute entente avec GYM et avait ensuite critiqué le promoteur pour sa gestion de talents de pointe comme l'ancien champion des poids moyens David Lemieux et l'étoile montante des mi-moyens Custio Clayton. Ces derniers ont quitté GYM au profit d'Eye of the Tiger Management, qui a acheté InterBox l'an dernier.

Makhmudov s'entraîne à Montréal sous les conseils de Ramsay. Ce dernier entraîne également Lemieux, le champion IBF des mi-lourds Artur Beterbiev et l'aspirant au titre des mi-lourds Eleider Alvarez.

Makhmudov a fait ses débuts dans les rangs professionnels le 8 décembre, à Toronto. Il avait alors vaincu Jaime Barajas.

« Je ne pourrais être plus fier de cette nouvelle acquisition, a indiqué le président d'InterBox, Antonin Décarie, dans un communiqué. En Arslanbek Makhmudov, nous avons un poids lourd au gabarit imposant avec une force de frappe dévastatrice ayant connu un parcours des plus impressionnants chez les amateurs lors duquel il cumula plus de 200 combats. »

InterBox confirmera d'ici les prochains jours si Makhmudov sera en mesure de se battre sur la carte du gala du 7 avril, qui mettra en vedette Simon Kean face à Ignacio Esparza.