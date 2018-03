En 2017, il a beaucoup appris de Felipe Massa, qui l’avait pris sous son aile. Cette saison, il n’a plus de grand frère. Il devra assumer son rôle de premier pilote, avec à ses côtés le jeune Russe Sergey Sirotkin, 22 ans, à sa première saison comme titulaire.

Mais face aux journalistes dans le paddock de Melbourne en Australie, le pilote canadien a adopté profil bas, comme il en a l’habitude.

« Je ne me sens pas comme le "leader" de l’équipe, affirme Stroll. Je ne le vois pas comme ça. Cette deuxième saison qui commence, c’est juste la suite des choses. J’ai juste plus d’expérience. »

« Je reviens une deuxième fois sur les circuits, et c’est un grand avantage, admet-il. Mais bon, j’ai encore tellement de choses à apprendre. Je n’ai disputé que 20 courses, et je ne suis allé qu’une seule fois sur les circuits. »

La presse spécialisée n’est pas optimiste quant aux chances de l’équipe Williams, à la lumière des essais d’hiver. La FW41 semble avoir les mêmes faiblesses que la précédente, avec une instabilité chronique en virage.

Le directeur technique de l'équipe, Paddy Lowe, a admis qu’il faudrait du temps avant de développer le plein potentiel de la voiture. Or, c’est une autre faiblesse de l’équipe. Son incapacité à faire progresser la voiture en cours de saison.

Qui dit développement dit budget, que l’équipe n’a pas nécessairement.

Dans la lutte pour les places de milieu de grille, McLaren (Renault) et Toro Rosso (Honda), avec de nouveaux partenaires-moteur, ont fait des progrès. McLaren et Renault devraient se rapprocher du trio de tête : Mercedes-Benz, Ferrari et Red Bull.

Force India, qui avait terminé 4e au classement en 2017, devant Williams, semble avoir souffert lors des essais d’hiver. Et pourrait chuter dans la hiérarchie.

« À la vue des essais d’hiver, on voit que la concurrence sera plus forte. Il faut donc être sur nos gardes. On sait déjà qu’on doit encore travailler sur la stabilité de la voiture en virage. On l’a constaté cet hiver, et on avait déjà ce problème-là l’an dernier. »

Un élément nouveau pourrait modifier l’ordre des choses : la FIA serre la vis, et impose désormais une limite maximum de trois moteurs neufs par saison. Elle était de quatre en 2017, et avait déjà entraîné de lourdes pénalités.

« Il y a beaucoup d’inconnus en ce début de saison, malgré les essais d’hiver que nous avons faits, reconnaît Stroll. On ne peut pas vraiment se situer par rapport aux autres durant l’hiver. »

Pour Williams, au-delà des carences techniques de la FW41, il y a le départ annoncé du commanditaire en titre, Martini, à la fin de la saison, qui inévitablement ajoutera de la pression dans le garage de course en course.

« J’ai appris qu’il faut prendre la saison une course à la fois. Restons calme, et on verra déjà ce week-end où on se situe », affirme-t-il.

Le Québécois n’a pas voulu préciser quelles étaient les améliorations à la voiture pour ce premier grand prix par rapport aux essais d’hiver.

« Des petites choses, ici et là », a-t-il répondu de façon vague.

Lance Stroll cherche peut-être à diminuer le niveau des attentes envers l’équipe en ce début de saison.

Est-ce une directive d’équipe?

« Qu’on ait un bon ou un mauvais début de saison, plein de choses peuvent arriver dans une saison. Il faut y aller course par course, et être patient. J’ai appris l’an dernier qu’une saison de F1 est un marathon », explique-t-il avec justesse.

Lance Stroll devra lui-même aider l’équipe en étant plus constant en performance durant les week-ends. Sa brillante qualification à Monza l’an dernier, lors du Grand Prix d’Italie, nous a montré qu’il savait aller chercher le maximum de la voiture sur un tour… sous la pluie.

Il doit le montrer sur le sec.

« Durant l’hiver, on a analysé ma première saison, et j’ai travaillé à améliorer tous les aspects de mon travail. L’an dernier, j’avais du mal le samedi, et je me sentais mieux en course. Il faut donc qu’on travaille là-dessus. »

Stroll a notamment montré qu’il savait préserver ses pneus, pour prolonger ses relais en course si nécessaire.

« C’est certain que je pourrais m’améliorer plus vite si j’avais plus de temps de piste, mais la réalité est que nous tournons peu durant le week-end. Il faut faire avec. C’est pourquoi, je dois tirer parti de ce que j’ai fait l’an dernier, pour progresser plus rapidement durant le week-end. Je sais que j’ai beaucoup plus à offrir. »

« On veut faire en sorte que tout tombe en place le dimanche plus souvent, comme c’est arrivé à Bakou l’an dernier (avec ma place sur le podium), rappelle-t-il. Je veux finir mes week-ends avec le sourire, car c’est le dimanche qu’on marque des points. »

Autre point positif de sa première saison, Stroll savait bien négocier les pièges du premier tour. Ce qui lui a fait gagner 36 places au total, il a été le meilleur à ce chapitre. Il devra poursuivre dans la même veine.

De l’avis des journalistes sur place, Stroll est plus décontracté dans le paddock de Melbourne.

« L’an dernier, je me jetais à l’eau, et j’avais tant de choses à découvrir. J’avais vraiment aimé mon premier week-end pour ça. Cette fois, je reviens en Australie avec un regard différent, mais le même enthousiasme car la F1, c’est ma passion.

« J’aime beaucoup ce week-end à Melbourne, c’est un des plus beaux rendez-vous de la saison. Le circuit est super, même s’il est un peu bosselé. Je vais tâcher d’en profiter au maximum. Et on verra bien ce qui arrive. »

Quant à l’inévitable comparaison avec son coéquipier, qui ne manquera pas de le suivre tel un boulet si le Russe se montre plus rapide, Stroll a su s’en sortir avec une belle pirouette.

« Peu m’importe qui marquera le premier point pour l’équipe, entre Sergey et moi. Ce qui importe, c’est qui aura marqué le plus de points à la fin de la saison. »

Lance Stroll ne veut clairement pas prendre de charge inutile sur ses épaules, mais il sait qu’il devra devancer son coéquipier au classement.

Et le plus tôt sera le mieux. Pour l’équipe et pour lui.

