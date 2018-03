Avec une note de 133,84, Moore-Towers et Marinaro ont amélioré leur marque personnelle réalisée au programme libre des Jeux olympiques de Pyeongchang, le mois dernier. Leur total de 204,33 est aussi un nouveau record pour le couple, qui a pris le 4e rang du programme libre. Les Canadiens occupaient la 10e position après le programme court de mercredi.

À leur seule autre participation aux mondiaux ensemble, en 2016, Moore-Towers et Marinaro s’étaient contentés du 8e rang.

Exploit pour Savchenko et Massot

Les Russes Tatiana Volosozhar et Maxim Trankov, qui ne patinent pas cette saison pour rester chez eux avec leur fille, ont perdu leur trône de façon spectaculaire. Leur record du monde de 237,71 points appartient désormais aux Allemands Savchenko et Massot, qui l’ont amélioré de huit unités pour l’établir à 245,84.

Ironie du sort, Savchenko retrouve ce record perdu aux mains de Voloshar et Trankov aux mondiaux de 2013. La patineuse allemande occupait alors les plus hauts sommets avec son ancien partenaire Robin Szolkowy. Le couple russe avait amélioré son propre record à deux reprises avant la fin de l’année, et la marque établie à Skate America en octobre 2013 tenait depuis.

Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont pris le 2e rang de la compétition de jeudi avec un pointage de 225,53. Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès (218,36) sont montés sur la 3e marche du podium.

Keegan Messing lors de son programme court au mondiaux Photo : AFP/Getty Images/MIGUEL MEDINA

Keegan Messing 6e à l’issue du programme court

Du côté des hommes, le Canadien Keegan Messing a fini 6e du programme court. L'Américain Nathan Chen a survolé la compétition devant le Russe Mikhail Kolyada (2e) et l'Américain Vincent Zhou (3e).

C’est en reprenant le célèbre numéro de Gene Kelly dans le film Danser sous la pluie que Keegan Messing a inscrit sa meilleure note avec 93 points, et synonyme d’un laissez-passer pour le programme libre.

À Pyeongchang, à ses débuts olympiques, le Canadien de 26 ans avait terminé 12e.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Les faits saillants du programme court de Keagan Messing

Déception pour Nam Nguyen

Nam Nguyen, autre Canadien en lice, n’a pas connu le même sort que son compatriote. L’Ontarien a raté d’une seule position sa qualification.

Il a récolté un pointage de 67,79 et a conclu au 25e rang. Les deux chutes pendant son programme court lui ont coûté de précieux points.

Seuls les 24 premiers passaient à l'étape suivante.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Les faits saillants du programme court de Nam Nguyen

Soulagement pour Chen

Dans une performance impressionnante, Nathan Chen a pris la tête grâce à son pointage de 101,94. L’Américain tente de chasser sa contre-performance à Pyeongchang, où il avait pris le 17e échelon après son programme court.

À seulement 1,86 point de l’Américain, le Russe Mikhail Kolyada (100,08) a inscrit le deuxième score de la journée. L’Américain Vincent Zhou complète le top 3 avec ses 96,78 points.

Le programme libre se tiendra samedi à l’aréna Mediolanum Forum. Les compétitions se poursuivront vendredi avec le programme court en danse et le programme libre des dames.