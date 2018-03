Fraîchement débarqué de l’avion, c’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’Arendz s’est élancé, mercredi, sur le parcours du Club des Aventuriers de Charlo.

Le rythme d’enfer des deux dernières semaines se poursuit pour ce natif de Hartsville, sur l’Île-du-Prince-Édouard, qui n’a pas eu le temps de passer par la maison pour y poser ses valises.

Rappelons que l’athlète de 28 ans a été quintuple médaillé en Corée du Sud.

Il a récolté la première médaille d’or de l’histoire canadienne aux Jeux en biathlon handisport (15 km debout), en plus d'ajouter l’argent (relais mixte 7,5 km) et le bronze (12,5 km). Arendz a aussi deux médailles de bronze en handiski de fond (sprint 1,5 km et 10 km).

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" [Jeux paralympiques à Pyeongchang] Mark Arendz remporte la première médaille d'or canadienne en parabiathlon

Il ne pas réalise encore tout à fait ce qu’il vient d’accomplir.

« Les mots me manquent pour décrire ce qui s’est passé durant cette incroyable semaine à Pyeongchang. La capacité de passer de champion d’une petite province à champion du monde, d'athlète paralympique à maintenant champion paralympique, est un sentiment incroyable », a confié Arendz au micro de CBC.

Il tenait tout de même à prendre part à ses championnats nationaux, d’autant plus qu’ils se déroulent à Charlo.

Malgré le décalage horaire, Arendz ne voulait pas rater ce rendez-vous.

Il connaît bien l’endroit puisqu’il s’agit du premier parcours, hors de son île natale, où il a participé à une compétition. Il s’y est aussi souvent entraîné au milieu des années 2000.

Le jeune homme y reçoit beaucoup d’attention de la part du public. Une dame s’est arrêtée pour lui dire qu’il était une inspiration pour le Canada.