« C’est un jour important pour moi. Je suis content d’être là », a dit Camacho aux journalistes, à sa première journée officielle avec l’Impact.

« Je voudrais remercier le club et son personnel. J’espère faire de grandes choses avec Montréal sur une longue durée.

J’ai entendu que de bonnes choses, sur le club, sur la ville. Le personnel d’entraîneur est connu en Europe. Le club est bien connu par rapport à des vedettes internationales comme Didier Drogba et Alessandro Nesta. Que des bonnes choses. Tout le monde m’a dit que je vais bien m’adapter ici. Rudy Camacho

Camacho a été transféré du club belge Waasland-Beveren. Il est à Montréal depuis samedi et a assisté à la victoire de l'Impact contre le Toronto FC. Il a rencontré ses nouveaux coéquipiers mardi.

Il a signé un contrat de quatre saisons avec l'Impact grâce à de l'argent d'allocation ciblé. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

« L'arrivée de Rudy est très importante pour la défense centrale de l'équipe, encore plus avec les blessures de longue durée de Zakaria Diallo et de Kyle Fisher, a expliqué l'entraîneur Rémi Garde.

Un défenseur convoité

« Il est un solide défenseur, mais il est aussi doté d'une très bonne relance, a précisé Garde. Le défi de la MLS l'a séduit très rapidement, malgré les nombreuses sollicitations européennes reçues après ses deux très bonnes saisons dans le championnat de Belgique. »

« J’ai réfléchi à ma famille, au football… C’est une autre aventure, a expliqué Camacho. Il y a la qualité de vie, il y a tout qui rentre en compte, je pense que j’ai pris la bonne décision. On va essayer de le montrer sur le terrain. »

« Rudy est un défenseur central qui est dans la fleur de l'âge et qui arrive ici avec un bon bagage d'expérience, a ajouté le directeur technique Adam Braz. Avec les blessures à deux de nos défenseurs centraux, c'était une priorité de trouver des renforts à cette position. Nous sommes heureux de l'accueillir dans le groupe et nous avons hâte de le voir contribuer à l'équipe. »

« Partir de l’Europe pour venir ici, c’est un grand changement. Pour la famille aussi, il va falloir qu’ils s’adaptent. Mais voilà, les quatre ans, c’est plus footballistiquement, et on va essayer de faire de grandes choses avec ce club. »

Justement, au niveau « footballistique », Camacho se voit comme un défenseur équilibré. « Ma philosophie, c’est jouer un beau football. Je suis défenseur, il y a pas de soucis à ce niveau-là, je vais défendre et être costaud. Je suis quelqu’un de technique, sûr de moi, qui aime bien le beau jeu, la relance. Un petit peu de tout. On va essayer de faire un beau mélange. »

Ce que j’ai apprécié, c’est la manière dont il aime sortir les ballons proprement de derrière. C’est une philosophie de jeu qui est importante pour moi. Même si ça sera un défenseur avant tout, c’est aussi quelqu’un qui a une très bonne qualité de relance. Rémi Garde

Le footballeur de 27 ans se joint au Bleu-blanc-noir après avoir disputé 2700 minutes de jeu au cours de la saison 2017-2018, toutes compétitions confondues. Il a été titularisé pour 27 matchs de première division belge et pour 3 matchs de la Coupe de Belgique.

Il a notamment marqué deux buts et porté le brassard de capitaine lors de ses huit derniers matchs

Il s'est imposé dès son arrivée avec le Waasland-Beveren en juillet 2016. Il a participé à 56 matchs en deux saisons en première division belge et a amassé près de 5000 minutes de jeu. Il a également pris part à huit matchs des éliminatoires et à cinq de la Coupe de Belgique.

Originaire de L'Arbresle, en France, tout comme l'entraîneur Rémi Garde, il a fait ses débuts au sein du club de réservistes de l'AS Nancy. Il a eu 52 matchs au compteur de 2010 à 2012. Il a ensuite joué 51 matchs de saison et un match de Coupe de France avec l'AS Lyon-Duchère en Championnat national 2, de 2012 à 2014.

Il s'est finalement joint au CS Sedan Ardennes, en 2014, et a aidé l'équipe à obtenir sa promotion en troisième division française en 2014-2015, après avoir disputé 27 rencontres en Championnat national 2 et 1 match de Coupe de France.

Il a ensuite joué 29 matchs en National et 1 de Coupe de France en 2015-2016, aussi dans le rôle de capitaine.