Jaden Schwartz a inscrit son deuxième but du match après 30 secondes de jeu en prolongation et les Blues de Saint Louis ont défait les Bruins de Boston 2-1, mercredi au Missouri. Les Blues ont ainsi signé une cinquième victoire en six rencontres pour s'approcher à un point du dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Association de l'Ouest. En récoltant un point, les Bruins se sont assuré une place en séries.