Vaincue 5-1, mardi, par l'Avalanche du Colorado, la formation de Joël Quenneville a en effet vu ses espoirs réduits à néant.

Les blessures, des vedettes vieillissantes et l'inexpérience auront contribué au naufrage des Hawks après dix années marquées par trois conquêtes de la Coupe Stanley.

« Ç'a été une dure séquence », a dit l'entraîneur-chef Joel Quenneville.

Quenneville dirigeait l'équipe du Colorado lors de la dernière saison où Chicago a raté le bal printanier. Au terme de cette campagne, l'ancien défenseur de la LNH a quitté l'Avalanche après son élimination aux mains des Red Wings de Détroit, au deuxième tour des séries.

L'entraîneur-chef Joel Quenneville, derrière le banc des Blackhawks Photo : La Presse canadienne/Nam Y. Huh

Il a ensuite remplacé Denis Savard derrière le banc des Blackhawks une fois que celui-ci eût été congédié, après seulement quatre matchs lors de la saison suivante.

Sous sa férule, l'équipe de l'Illinois a connu la décennie la plus fructueuse de son histoire. Menée par un noyau de joueurs étoiles, Jonathan Toews, Patrick Kane et Duncan Keith, elle a enlevé la coupe trois fois en plus d'atteindre la finale de l'Association de l'Ouest en deux occasions.

Le vieillissement des meilleurs joueurs de l'organisation et les difficultés reliées au plafond salarial ont finalement rattrapé les Hawks (30-35-9), bons derniers dans la Division centrale, avec encore huit matchs à jouer.

« Nous avons eu de formidables joueurs et de très bonnes équipes, avec beaucoup de profondeur, a déclaré Quenneville.

Nous n'avons pas toujours eu de bons débuts de saison mais nous avions plusieurs options avec lesquelles travailler. Il y avait une atmosphère du tonnerre dans l'aréna et nous étions bons à domicile en plus d'avoir du succès sur la route. Nous étions vraiment constants. Joel Quenneville, entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago

« Cette saison, nous étions imprévisibles et moins efficaces en possession de la rondelle. Nous n'avons pas atteint le niveau de jeu souhaité. »

Une blessure à Corey Crawford a également contribué au déclin rapide des Blackhawks. Deux fois gagnant de la Coupe Stanley, le gardien de 33 ans n'a pas joué depuis le 23 décembre, lui qui s'est blessé au haut du corps.

Les substituts Anton Forsberg, Jean-François Bérubé et Jeff Glass n'ont pas été en mesure d'offrir un rendement satisfaisant.

L'absence de Marian Hossa, victime d'une maladie de la peau s'est également faite sentir tout au long de la saison. Et on ignore s'il pourra poursuivre sa carrière.

Il y aura toujours des blessures à des joueurs clés. Mais nous avons toujours pu les surmonter et trouver des solutions pour nous remettre en marche. Nous n'y sommes pas arrivés cette saison. Joel Quenneville

Toews, Keith et Brent Seabrook ont montré des signes de vieillissement après avoir joué de nombreux matchs des séries ainsi que des rencontres internationales. Et les jeunes défenseurs de l'équipe ont connu des difficultés, tout comme Brandon Saad à son retour à Chicago après un échange au cours de l'été 2017, avec les Blue Jackets de Columbus.

Les Blackhawks pourront maintenant s'inspirer de l'Avalanche du Colorado dans leur quête de jours meilleurs.

L'Avalanche est bien placée pour revenir en séries après une horrible saison en 2016-17 (22-56-4).

« Voilà un bon exemple que cette équipe que nous avons affrontée aujourd'hui (mardi). On peut être loin de l'objectif, mais c'est possible de rapidement retrouver une attitude gagnante », soutenait l'entraîneur-chef, après la sixième défaite en sept matchs des siens.