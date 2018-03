Hank Ilesic et Brent Johnson, ainsi que le joueur universitaire montréalais Paul Brûlé et le bâtisseur Frank Cosentino ont également été honorés par l’institution qui a pignon sur rue à Hamilton, en Ontario.

Le joueur de ligne offensive Scott Flory, repêché en 1998 au 3e tour, a passé les 15 saisons de sa carrière professionnelle avec les Alouettes. Il a participé aux trois dernières conquêtes de la Coupe Grey de l’équipe, en 2002, en 2009 et en 2010.

Il a pris sa retraite en 2014, quelques semaines après être devenu président de l’Association des joueurs de la LCF. Il occupait ce poste lors de la ratification de l’actuelle convention collective.

Meneur incontesté dans le vestiaire de l’équipe montréalaise, Flory a été nommé joueur de ligne de l’année en 2008 et en 2009 et a été sélectionné neuf fois au sein de l’équipe d’étoiles de l’Est, dont six fois consécutives, de 2005 à 2010.

Depuis mars 2017, le Réginois est l’entraîneur-chef des Huskies de l’Université de la Saskatchewan, équipe pour laquelle il a joué pendant sa jeunesse.

« Depuis qu'on m'a annoncé la nouvelle, j'ai eu l'occasion de repenser à ces grandes équipes et aux gars qui ont joué avec moi à Montréal, les entraîneurs et les propriétaires. Les succès que nous avons connus au cours de ces 15 années, c'est remarquable. Des gars comme Anthony (Calvillo), Ben (Cahoon), Anwar Stewart ou (Bryan) Chiu étaient les fondations de cette équipe et ils y sont demeurés pendant des années. Ç'a établi la culture gagnante de l'équipe, qui a joué un grand rôle dans nos succès », s'est-il rappelé.

Après avoir participé, en 1994, à la conquête du titre national de la NCAA avec les Cornhuskers de l’Université du Nebraska, le demi défensif Barron Miles s’est joint aux Alouettes en 1998. Cette année-là, il a été nommé recrue de l’année de l’Association Est, et un an plus tard, il a été élu au sein de l’équipe d’étoiles pour la première de six fois.

« Je me rappelle de la première excursion en voiture pour rejoindre l'équipe, de Dave Ritchie, de Jim Popp, a noté Miles. La ville occupera toujours une place spéciale dans mon coeur, car c'est là que sont nés deux de nos trois enfants. Pour nous, Montréal, c'est notre maison.

« Les enfants ont appris le français, nous nous sommes liés d'amitié avec plusieurs familles montréalaises : même si je n'y ai pas terminé ma carrière, je dis toujours que Montréal est chez moi. Je ne pense que du bien de la ville et des Alouettes. »

Miles a gagné la Coupe Grey deux fois en tant que joueur, avec les Alouettes et les Lions de la Colombie-Britannique, puis à deux autres reprises dans le rôle d’entraîneur des demis défensifs, avec les Lions et les Roughriders de la Saskatchewan. Il est actuellement à l’emploi des Eskimos d’Edmonton.

Le footballeur né dans le New Jersey est le meneur de l’histoire de la LCF pour les bottés bloqués (13) et est deuxième pour les interceptions (66).

Originaire d’Hawaï, le centre et secondeur Tom Hugo s’est aligné avec les Moineaux pendant sept ans, de 1953 à 1959.

La Coupe Grey lui a échappé, mais son nom s’est retrouvé au sein des équipes d’étoiles pendant toutes les saisons de sa carrière. Qui plus est, puisqu’il occupait deux positions, il s’est taillé une place à l’attaque et à la défense de l’équipe de l’Est de 1954 à 1958. Il a aussi été retenu à l’attaque en 1953 et en défense en 1959.

Le polyvalent Américain a réalisé 25 interceptions, dont deux pour des touchés, et faisait aussi partie des unités spéciales en tant que retourneur de botté.

Hugo est décédé en novembre 2004. Il avait 74 ans.

Brûlé, un grand du football universitaire

Paul Brûlé a été l'un des joueurs universitaires les plus dominants de l'histoire avec l'Université Saint-Francis-Xavier. Utilisé à la fois comme centre-arrière et demi défensif, il a affiché des statistiques impressionnantes.

En 1966, le natif de Montréal est devenu le premier joueur universitaire à amasser plus de 1000 verges au sol en une seule saison. Il a établi une marque pour les touchés au sol avec 20, record qu'il amélioré en en marquant 25 quelques saisons plus tard. Il a aussi marqué huit touchés en une seule rencontre, dont sept par la course.

Au moment d'obtenir son diplôme, après la saison 1967, il avait inscrit 51 touchés, dont 49 au sol, une marque qui tient toujours au football universitaire canadien.

Hank Ilesic s'est joint aux Eskimos d'Edmonton à l'âge de 17 ans, en 1977. Le botteur a finalement remporté sept Coupes Grey au cours de sa carrière de 20 saisons, qui s'est étendue sur quatre décennies.

Brent Johnson a joué 11 saisons pour les Lions de la Colombie-Britannique comme l'un des meilleurs pourchasseurs de quarts de la LCF. Le natif de Kingston a terminé sa carrière avec 89 sacs, ce qui lui confère le quinzième rang de tous les temps et le premier parmi les joueurs canadiens.

Finalement, Cosentino, après une carrière de 10 ans dans la LCF, s'est tourné vers les lignes de côté. Il a dirigé l'Université Western pendant cinq ans, gagnant la coupe Vanier en 1971 et 1974, avant d'occuper le même poste à l'Université York. Homme de lettres, Cosentino a signé 17 ouvrages sur le sport canadien, dont trois sur la LCF.