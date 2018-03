L'Association des joueurs de la LNH a donné le feu vert pour l'application du changement en début de soirée mercredi. Le comité de compétition et le bureau des gouverneurs devront également approuver ce changement. Le bureau des gouverneurs devra le faire à l'unaminité, puisque le changement au livre de règlements serait effectué pendant la saison.

Dans cette proposition des directeurs généraux, la responsabilité ultime dans tous les cas d'obstruction envers les gardiens de but relèvera des responsables des opérations hockey à la centrale vidéo à Toronto.

Le processus décisionnel comprendrait un membre de l'équipe de direction des officiels de la LNH, qui réunit d'anciens arbitres et continuerait d'inclure les officiels sur la glace.

Dans le contexte actuel, la décision appartient à l'arbitre sur la patinoire, après consultation avec les responsables des opérations hockey.

La ligue précise qu'il n'y aura aucun changement dans l'interprétation d'une obstruction à l'endroit des gardiens ni dans les critères pour infirmer une décision.

« Lors de leur rencontre annuelle de mars qui s'est terminée aujourd'hui, les directeurs généraux ont décidé, dans une vaste proportion, d'adopter ce changement visant à ajouter un niveau de constance dans les règlements entourant l'obstruction des gardiens de but et d'inclure l'opinion d'anciens arbitres au processus de révision », a fait savoir le commissaire Gary Bettman dans un communiqué.

« Bien qu'il y ait eu, depuis l'adoption de la contestation des entraîneurs, que très peu de décisions controversées sur l'obstruction envers les gardiens de but - peut-être une demi-douzaine sur environ 170 contestations cette saison - l'objectif est de se rapprocher le plus possible de la perfection. Cependant, l'obstruction envers un gardien de but demeure une décision basée sur le jugement », a ajouté Bettman.